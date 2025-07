Érdemes már most készülni az Otthon start hitelre

Az Otthon start hitel kamata fix három százalék lesz a futamidő végéig, a hitelösszeg pedig legfeljebb ötvenmillió forint lehet majd. A kölcsön segítségével legfeljebb százmillió forint vételárú ingatlan vásárolható meg, aminek négyzetméterára nem haladhatja meg a másfél millió forintot – emlékeztet a Biztosdöntés.hu. A Magyar Nemzet is megírta, hogy számos érv szól a lehetőség mellett, időszerű volt a konstrukció bejelentése. Ingatlanpiaci szempontból azért, mert az elsőlakás-vásárlók egyre nehezebben tudtak belépni az ingatlanpiacra, így viszont tízezrek kaphatnak új lehetőséget.

Szeptember elején indul az otthon start, érdemes már most felkészülni rá, a banki feltételeknek is meg kell felelni

(Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton)

– Nem feltétele a gyermekvállalás, ám ha a lakhatás drágul és nehezebb megszerezni az első tulajdont, ami jó kiinduló alap tudna lenni a továbblépéshez, az a gyermekvállalási kedvre is kihat és megmutatkozik a demográfiai mutatókban. – hívta fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a Biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője. A hitel kizárólag az első lakás megvásárlására használható fel. Első lakásvásárlónak a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló rendelet szerint az számít, akinek jelenleg nincs és korábban sem volt legalább ötven százalékot elérő lakástulajdona. Várhatóan, amennyiben az érintett ingatlanon jogszabályon alapuló haszonélvezeti jog áll fenn (például öröklés által), az adós továbbra is elsőlakás-vásárlónak számít. A hitel felvételéhez legalább tíz százalék önerőre lesz szükség. Vagyis a maximális, ötvenmillió forintos hitelösszeg felvételéhez legalább 5,55 millió forint saját megtakarítás kell. Itt érdemes felidézni, a fővárosban egy legfeljebb 45 négyzetméteres garzon ára gyakran eléri az ötvenmillió forintot és a legolcsóbb, dél-pesti kerületekben is csaknem negyvenmillió forint szükséges egy ekkora panellakás megvásárlásához. Debrecen átlagos négyzetméterárai pedig a budapestieket közelíti, egy-egy felkapottabb megyeszékhelyen is negyvenmillió forint körüli lehet az az összeg, amiből valaki megfelelő lakást tud venni.

Az igénylőnek legalább kétéves folyamatos, magyarországi tb-jogviszonyra van szüksége. Ebbe várhatóan legfeljebb harmincnapos megszakítás is beletartozhat. A tb-jogviszony fennállását a kérelem benyújtásának időpontjában kell igazolni, és az azt megelőző két évre kell vonatkoznia. Más támogatott konstrukciókhoz hasonlóan itt is szinte biztosan elvárás lesz majd a büntetlen előélet. Az igénylőnek nem lehet ötezer forintot meghaladó köztartozása sem, annak rendezése után azonban már beadható az igénylés.

– Fontos tudni azonban, hogy a banki hitelbírálaton is át kell majd menni – jelezte a szakértő. Bonyolítja a helyzetet, hogy a hitelbírálati szempontok bankonként eltérők, így előfordulhat, hogy valakit az egyik pénzintézet kikosaraz, míg a másik gond nélkül hitelez neki. Minden bank meghatározza a hitelképességhez elvárt minimális jövedelem összegét. Ez többnyire az aktuális nettó minimálbér: 2025-ben 193 382 forint, míg jövőre 218 519 forint. Fontos figyelmeztetés, hogy a készpénzes jövedelmet csak a hitelintézetek egy része fogadja el.

A statisztikai hivatal adatai szerint 110 ezer körül van azon magyar munkavállalók száma, akiknek magyarországi lakcímük van, ám külföldön vállalnak munkát. Ugyanakkor bankonként eltérő a külföldi jövedelmek elfogadása.

Várhatóan – a csok pluszhoz hasonlóan – a jogszabály azoknak is lehetővé teszi majd az Otthon start lakáshitel igénylését, akik negatív státussal szerepelnek a KHR-adatbázisban (központi hitelinformációs rendszer), ám a késedelmes tartozást időközben már rendezték, vagyis úgynevezett passzív KHR-esek.

A bankok túlnyomó többsége azonban óvatosabb, és vagy nem hitelezi az ilyen ügyfeleket, vagy csak szigorúbb feltételekkel.

Legalább három–hat hónap folyamatos munkaviszony is az előírások között szerepel majd, azaz a hiteligénylés előtt legalább ennyi ideje munkaviszonyban kell lennie az igénylőnek, és nem állhat próbaidő vagy felmondás alatt sem.