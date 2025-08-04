Piacvezető védelmi ipari céggel kötött megállapodást a 4iG

A Condorral írt alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot a magyar 4iG csoport tagja, a 4iG Űr és Védelmi Zrt., és ha az elképzelések megvalósulnak, a globális piacvezető védelmi cég regionális központot telepíthet Magyarországra – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A 4iG a brazil Condorral írt alá szándéknyilatkozatot

Fotó: 4iG Űr és Védelmi Zrt

A Condor számos védelmi ipari eszközt gyárt, többek közt

gumilövedékeket,

könnygázgránátokat,

elektrosokk-készülékek és pirotechnikai termékeket is.

A Condor – teljes nevén Condor S.A. Indústria Química vagy Condor NonLethal Technologies, az EDGE Group tagja – ezen eszközök fejlesztésének globális vezetője.

Kontinenseken és régiókon átívelő valódi együttműködésről van szó, hiszen a Condor dél-amerikai székhelyű, tulajdonosa, az EDGE Group pedig egy olyan védelmi iparra és egyéb fejlett technológiákra szakosodott konglomerátum, amelynek tulajdonosi és értékesítési hálózata átszövi a világot. Központja az Egyesült Arab Emírségekben található.

Szorosabbra fűzi együttműködését a 4iG és az EDGE

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. és az EDGE együttműködése nem új keletű és egyre szorosabbra fonódik.

Először április 10-én írtak alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot az együttműködésről a következő területeken:

pilóta nélküli légi rendszerek (UAS/UAV),

pilóta nélküli eszközöket elhárító rendszerek (C-UAS),

földmegfigyelési és űrtechnológiai alkalmazások.

Ezt követte július 17-én – amikor Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnöke hivatalos látogatásra érkezett Budapestre – három újabb szándéknyilatkozat, amelyek közös vállalat(ok) létrehozására is lehetőséget teremtenek: