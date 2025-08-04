Piacvezető védelmi ipari céggel kötött megállapodást a 4iG

A Condorral írt alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot a magyar 4iG csoport tagja, a 4iG Űr és Védelmi Zrt., és ha az elképzelések megvalósulnak, a globális piacvezető védelmi cég regionális központot telepíthet Magyarországra – derül ki a Világgazdaság cikkéből.
A Condor számos védelmi ipari eszközt gyárt, többek közt
- gumilövedékeket,
- könnygázgránátokat,
- elektrosokk-készülékek és pirotechnikai termékeket is.
A Condor – teljes nevén Condor S.A. Indústria Química vagy Condor NonLethal Technologies, az EDGE Group tagja – ezen eszközök fejlesztésének globális vezetője.
Kontinenseken és régiókon átívelő valódi együttműködésről van szó, hiszen a Condor dél-amerikai székhelyű, tulajdonosa, az EDGE Group pedig egy olyan védelmi iparra és egyéb fejlett technológiákra szakosodott konglomerátum, amelynek tulajdonosi és értékesítési hálózata átszövi a világot. Központja az Egyesült Arab Emírségekben található.
Szorosabbra fűzi együttműködését a 4iG és az EDGE
A 4iG Űr és Védelmi Zrt. és az EDGE együttműködése nem új keletű és egyre szorosabbra fonódik.
Először április 10-én írtak alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot az együttműködésről a következő területeken:
- pilóta nélküli légi rendszerek (UAS/UAV),
- pilóta nélküli eszközöket elhárító rendszerek (C-UAS),
- földmegfigyelési és űrtechnológiai alkalmazások.
Ezt követte július 17-én – amikor Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnöke hivatalos látogatásra érkezett Budapestre – három újabb szándéknyilatkozat, amelyek közös vállalat(ok) létrehozására is lehetőséget teremtenek:
- Átfogó technológiai partnerség létrehozása az UAS, C-UAS és űripari megoldások közös fejlesztésére és piaci bevezetésére Közép- és Kelet-Európában és Afrikában. Megvizsgálták egy esetleges közös vállalat létrehozásának lehetőségét is.
- A SkyKnight légvédelmi rendszer és a Shadow kamikaze drónok magyarországi továbbfejlesztése, gyártása és potenciális értékesítése, ami szintén lehetőséget teremt közös vállalat létrehozására
- Az EDGE által fejlesztett Orion drónflotta-menedzselő rendszerek és a hagyományos repülőeszközökre is alkalmazható VEGA magyarországi adaptálása, szabványosítása és európai értékesítése. Szintén szóba került egy közös fejlesztő- és értékesítési központ létrehozása Európában.