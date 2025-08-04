Rendkívüli

Magyarország bíróság elé viszi az EU-t

4iG Brazília Védelmi ipar

Piacvezető védelmi ipari céggel kötött megállapodást a 4iG

Piacvezető brazil védelmi ipari céggel írt alá megállapodást a 4iG csoport. A többek közt gumilövedékeket, könnygázgránátokat és pirotechnikai termékeket gyártó Condor a későbbiekben regionális központot telepíthet Magyarországra.

2025. 08. 27. 15:13
Illusztráció Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László
A Condorral írt alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot a magyar 4iG csoport tagja, a 4iG Űr és Védelmi Zrt., és ha az elképzelések megvalósulnak, a globális piacvezető védelmi cég regionális központot telepíthet Magyarországra – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

4iG
A 4iG a brazil Condorral írt alá szándéknyilatkozatot
Fotó: 4iG Űr és Védelmi Zrt

A Condor számos védelmi ipari eszközt gyárt, többek közt

  • gumilövedékeket, 
  • könnygázgránátokat, 
  • elektrosokk-készülékek és pirotechnikai termékeket is.

A Condor – teljes nevén Condor S.A. Indústria Química vagy Condor NonLethal Technologies, az EDGE Group tagja – ezen eszközök fejlesztésének globális vezetője.

Kontinenseken és régiókon átívelő valódi együttműködésről van szó, hiszen a Condor dél-amerikai székhelyű, tulajdonosa, az EDGE Group pedig egy olyan védelmi iparra és egyéb fejlett technológiákra szakosodott konglomerátum, amelynek tulajdonosi és értékesítési hálózata átszövi a világot. Központja az Egyesült Arab Emírségekben található.

Szorosabbra fűzi együttműködését a 4iG és az EDGE

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. és az EDGE együttműködése nem új keletű és egyre szorosabbra fonódik.

Először április 10-én írtak alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot az együttműködésről a következő területeken:

  • pilóta nélküli légi rendszerek (UAS/UAV),
  • pilóta nélküli eszközöket elhárító rendszerek (C-UAS),
  • földmegfigyelési és űrtechnológiai alkalmazások.

Ezt követte július 17-én – amikor Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnöke hivatalos látogatásra érkezett Budapestre – három újabb szándéknyilatkozat, amelyek közös vállalat(ok) létrehozására is lehetőséget teremtenek:

  • Átfogó technológiai partnerség létrehozása az UAS, C-UAS és űripari megoldások közös fejlesztésére és piaci bevezetésére Közép- és Kelet-Európában és Afrikában. Megvizsgálták egy esetleges közös vállalat létrehozásának lehetőségét is.
  • A SkyKnight légvédelmi rendszer és a Shadow kamikaze drónok magyarországi továbbfejlesztése, gyártása és potenciális értékesítése, ami szintén lehetőséget teremt közös vállalat létrehozására
  • Az EDGE által fejlesztett Orion drónflotta-menedzselő rendszerek és a hagyományos repülőeszközökre is alkalmazható VEGA magyarországi adaptálása, szabványosítása és európai értékesítése. Szintén szóba került egy közös fejlesztő- és értékesítési központ létrehozása Európában.

