Vásárlásonként átlagosan 6300 forintot költöttek pizzára a magyarok, 3700-at pedig lángosra

A Magyarországon mintegy húszezer vállalkozás kártyaelfogadó terminálját üzemeltető Teya Magyarország adatfeldolgozásának fő számai azt mutatják, hogy a pizzázók átlagos kosárértéke 2022-ben 5200 forint körül alakult, majd 2023-ban 5700 forintra, 2024-ben 5900 forintra, és 2025-ben pedig 6300 forintra emelkedett, ami évenként 7-10 százalékos növekedést jelent.

A lángosozók esetében az átlagos kosárérték 2022-ben 2100 forint volt, 2023-ban 2600, 2024-ben 2900, 2025-ben pedig 3700 forintra nőtt, ami 11-27 százalékos növekedést jelent.

Az éttermi szektorban megfigyelhető kosárérték növekedés alapján egyre többet költenek a vásárlók kártyával. Az éttermi szektorban mért átlagos kosárérték egyébként az elmúlt években folyamatosan emelkedett. A 2022. évi 4500 forint körüli értékről indult, majd 2023-ban 5000 forintra, 2024-ben 5400 forintra, végül 2025-ben 5800 forintra nőtt. Ez 4 év alatt közel 30 százalékos emelkedést jelent, és nagyrészt az infláció változásával magyarázható.

Tény azonban, hogy a szektorban az árnövekedés a vizsgált három évben erőteljesebb volt, tehát nem feltétlenül az inflációs hatásokkal magyarázható a költekezés növekedése.

A Teya szerint 2025-ben a kosárérték növekedése meghaladta az infláció mértékét, ami arra utalhat, hogy a többletköltés nemcsak az inflációs hatásoknak tudható be, hanem valószínűleg a prémium szolgáltatások, magasabb árkategóriájú éttermek vagy extra szolgáltatások iránti kereslet is növekedett. A tranzakciószám azt mutatja, hogy az éttermi szektor szezonális, és összefügg a turisztikai csúcsidőszakkal.