munkaerőpiacálláskeresők számaCzomba Sándor

A számok is bizonyítják: Európa élmezőnyében a magyar foglalkoztatottság

Czomba Sándor: Rekordalacsony a regisztrált álláskeresők száma idén augusztusban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 9:10
munkaerő, munkaerőpiac, dolgozó
Illusztráció Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendszerváltozás óta a negyedik legalacsonyabb álláskeresői létszámot regisztrálta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat idén augusztusban. A regiszterben szereplők száma 222 453 fő volt, ami tavalyhoz képest több mint kétezer, 2010-hez képest pedig mintegy 320 ezer fős csökkenést jelent – jelezte közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: a regisztrált álláskeresők alacsony száma a kormányzati intézkedések eredményességét tükrözi. 

A magyar foglalkoztatottság Európa élmezőnyéhez tartozik, 2010 óta már egymillióval többen – több mint 4,7 millióan – dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint a háromszorosára, a minimálbér pedig a négyszeresére nőtt. 

A fizetések ráadásul egyre többet is érnek, több mint másfél éve folyamatosan nőnek a reálbérek, ami a magyar családoknak egyre nagyobb anyagi mozgásteret biztosít.

A teljes foglalkoztatottság elérését szolgálja a harminc év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági garancia plusz program, valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, harminc év felettieket segítő program. A kezdeményezések keretében az álláskeresők bértámogatást, valamint lakhatási és utazási térítést kapnak. Eddig több mint 48 ezer regisztrált álláskereső talált munkát a programok révén, több mint 56 milliárd forint uniós támogatásból.

A kormány márciusban ismét elindította a Közfoglalkoztatásból versenyszférába 2025 programot, amelynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak tartós álláshoz jussanak a versenyszférában. Emellett a kormány az 1,5 milliárd forintos keretösszegű Munkából munkába programmal támogatja az elbocsátott munkavállalók mielőbbi elhelyezkedését.

A nehézségek ellenére a Covid okozta foglalkoztatási mélyponthoz képest a foglalkoztatási rátát hetven százalékról újabb történelmi csúcsra, 75,8 százalékra sikerült emelni, miközben a munkanélküliség öt százalék körüli szintről 4,3 százalékra mérséklődött. Ezzel Magyarország az Európai Unió élmezőnyéhez zárkózott fel a foglalkoztatásban, miközben a hazai munkanélküliség változatlanul az európai átlag alatt van – írja a tárca. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu