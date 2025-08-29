A számok is bizonyítják: Európa élmezőnyében a magyar foglalkoztatottság

A rendszerváltozás óta a negyedik legalacsonyabb álláskeresői létszámot regisztrálta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat idén augusztusban. A regiszterben szereplők száma 222 453 fő volt, ami tavalyhoz képest több mint kétezer, 2010-hez képest pedig mintegy 320 ezer fős csökkenést jelent – jelezte közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: a regisztrált álláskeresők alacsony száma a kormányzati intézkedések eredményességét tükrözi.

A magyar foglalkoztatottság Európa élmezőnyéhez tartozik, 2010 óta már egymillióval többen – több mint 4,7 millióan – dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint a háromszorosára, a minimálbér pedig a négyszeresére nőtt.

A fizetések ráadásul egyre többet is érnek, több mint másfél éve folyamatosan nőnek a reálbérek, ami a magyar családoknak egyre nagyobb anyagi mozgásteret biztosít.

A teljes foglalkoztatottság elérését szolgálja a harminc év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági garancia plusz program, valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, harminc év felettieket segítő program. A kezdeményezések keretében az álláskeresők bértámogatást, valamint lakhatási és utazási térítést kapnak. Eddig több mint 48 ezer regisztrált álláskereső talált munkát a programok révén, több mint 56 milliárd forint uniós támogatásból.

A kormány márciusban ismét elindította a Közfoglalkoztatásból versenyszférába 2025 programot, amelynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak tartós álláshoz jussanak a versenyszférában. Emellett a kormány az 1,5 milliárd forintos keretösszegű Munkából munkába programmal támogatja az elbocsátott munkavállalók mielőbbi elhelyezkedését.

A nehézségek ellenére a Covid okozta foglalkoztatási mélyponthoz képest a foglalkoztatási rátát hetven százalékról újabb történelmi csúcsra, 75,8 százalékra sikerült emelni, miközben a munkanélküliség öt százalék körüli szintről 4,3 százalékra mérséklődött. Ezzel Magyarország az Európai Unió élmezőnyéhez zárkózott fel a foglalkoztatásban, miközben a hazai munkanélküliség változatlanul az európai átlag alatt van – írja a tárca.