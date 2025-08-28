Nagyon jó hírek érkeztek a hazai munkaerőpiacról

Még soha nem mértek ilyen magas foglalkoztatási rátát Magyarországon, mint idén júliusban, a 75,8 százalékos érték a rendszerváltás óta az eddigi legmagasabb foglalkoztatási arány, ami jól jelzi a hazai munkaerőpiac válságállóságát – jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium a friss foglalkoztatási adatok kapcsán.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 júliusában több mint 4,7 millióan dolgoztak Magyarországon, a megelőző hónaphoz viszonyítva a foglalkoztattak száma 32,5 ezerrel nőtt, miközben a regisztrált álláskeresők száma rendkívül alacsony szinten maradt.

A munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest ezerkétszázzal, az egy évvel korábbi értékhez képest pedig ezerhétszázzal csökkent. A munkanélküliségi ráta 4,3 százalék, így hazánkban a munkanélküliség mértéke továbbra is az európai uniós átlag alatt van.

A magas foglalkoztatottság a magyar gazdaság egyik alappillére, a hatékony kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2010-hez képest már egymillióval többen dolgoznak, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. A fizetések ráadásul egyre többet is érnek: több mint másfél éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni – idézi fel a tárca.

Az Európai Unió elhibázott vámmegállapodása súlyos károkat okoz a magyar és az uniós vállalkozásoknak egyaránt, veszélyezteti a magyarországi ipart és a munkahelyeket. Az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozása során a Nemzetgazdasági Minisztérium tárgyalásokat folytatott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával. A cél közös: meg kell védeni a munkahelyeket, a magyar vállalkozásokat és a munkavállalókat – írják.