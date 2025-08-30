Otthon Start Programhitellakásvásárláslakáshitel

Mutatjuk, melyik banknál milyen feltételekkel lesz elérhető az Otthon start

Szeptembertől gyakorlatilag az összes nagy pénzintézetnél elérhető lesz az államilag támogatott, fix 3 százalékos lakáshitel. Azok, akik ingatlanvásárlásra tervezik felhasználni a kölcsönt, lényegében bármelyik bankhoz fordulhatnak, akik viszont építkezésre vennék igénybe a konstrukciót, nekik szűkebb lesz a mozgásterük, ilyen célra ugyanis már nem minden banknál igényelhető a hitel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 6:15
Már irányáron is elkelhetnek a lakások Fotó: Mediaworks
A vonatkozó jogszabály alapján szeptember elsejétől érhető el az első lakásszerzők számára az új, fix 3 százalékos lakáshitel, az Otthon start. A kölcsön összege legfeljebb ötvenmillió forint, a futamidő maximum 25 év.

Szeptember elsejétől gyakorlatilag az összes banknál elérhető lesz a fix 3 százalékos lakáshitel. Fotó: Havran Zoltán

Egy ilyen program indulása azonban nem jelenti azt automatikusan, hogy a kedvezményt szeptember elsején tényleg az összes banknál ki lehet használni. A Bankmonitor szakértői megkérdezték a bankokat, hogy tervezik-e a támogatás bevezetését, várhatóan mikor lesz elérhető az Otthon start az adott pénzintézetnél.

A portál kilenc banknál – a CIB Banknál, az Erste Banknál, a Gránit Banknál, a K&H Banknál, a MagNet Banknál, az MBH Banknál, az OTP Banknál, a Raiffeisen Banknál és az UniCredit Banknál – érdeklődött az Otthon start indulásával kapcsolatban.

Az összes bank gőzerővel készül a programra, mindegyik pénzintézet honlapján látható az új támogatott hitelhez kapcsolódó aloldal. A válaszok alapján szinte mindenhol elérhető lesz a program már szeptember elsejétől. Azt ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy lehetnek kisebb csúszások, vagyis elképzelhető, hogy egy-két bank mégis pár nappal később indul a megadott dátumhoz képest.

Szinte az összes banknál öt-hat év a minimális futamidő, az OTP-nél fixen hat év, ebből a szempontból egyedül a MagNet Bank lóg ki a sorból, ott ugyanis tíz évnél rövidebb futamidőre nem kérhető a kölcsön. A jogszabály alapján a maximális futamidő 25 év.

A minimális kölcsönösszegben az OTP Banknál látható ötszázezer forintos belépési küszöb lehet érdekes, ami egy meglepően alacsony szint. A CIB Banknál, az Unicreditnél és a MagNet Banknál egymillió forint az alsó határ, az MBH kétmillióban, az Erste és a K&H négymillióban határozta meg a program keretében felvehető kölcsönösszeg minimumát. 

Arra azonban mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy a programot csak egyszer lehet kihasználni, éppen ezért az érdeklődők valószínűleg igyekeznek maximálisan kiaknázni a támogatás adta lehetőségeket. A várakozások alapján a felvenni tervezett kölcsönösszeg meghaladja a piaci hiteleknél látható átlagos hitelösszeget.

Az összes megkérdezett bank elindul tehát az új Otthon start hitellel, de nem mindegyiknél lesz elérhető az összes célra. A lakásvásárlást tervezők (legyen szó új építésű vagy használt ingatlanról) bármelyik bankhoz fordulhatnak, mind a kilenc megkérdezett pénzintézetnél elérhető lesz ilyen célra a támogatott hitel. Viszont építési célra a CIB Bank, az Erste Bank, a Gránit Bank, a K&H Bank, az MBH Bank, az OTP Bank fogja kínálni a kérdéses hitelt. Ez is egy igen széles lista, de már nem teljes. Ugyanis a MagNet Banknál, a Raiffeisen Banknál és az UniCredit Banknál várhatóan induláskor építkezés nem finanszírozható a támogatott lakáshitelből.

 

Ezek a fix 3 százalékos lakáshitel igénylésének feltételei

A fix 3 százalékos lakáshitelt minden 18 év feletti, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy igényelheti, aki nem rendelkezik saját belterületi lakóingatlan-tulajdonnal vagy az elmúlt tíz évben csak kis értékű vagy részleges tulajdona volt. A hiteligényléshez szükséges két év társadalombiztosítási jogviszony, feltétele továbbá a büntetlen előélet, a köztartozás-mentesség és a banki hitelképesség.

Fontos különbség a korábbi otthonteremtési támogatásokhoz képest, hogy a fix 3 százalékos hitelt egyedülállók is igényelhetik, nem feltétele sem házasság, sem párkapcsolat, sem gyermekvállalás.

A hitel új vagy használt lakás vásárlására, családi ház, tanya vásárlására, a bankok egy részénél pedig új lakás, ház építésére is felhasználható, a vásárlási értékhatár lakásnál százmillió, családi háznál, tanyánál 150 millió forint, de fontos, hogy a négyzetméterár nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot.

A kölcsön más támogatásokkal is kombinálható, így a csok plusszal, a falusi csokkal, a babaváró hitellel vagy a vidéki otthonfelújítási programmal is össze lehet vonni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

