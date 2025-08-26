Rekorderedmény a Gránit Banknál

A tavaly év végén tőzsdére lépett Gránit Bank – egyedi szinten – minden idők legmagasabb féléves eredményét érte el 2025 első felében, a 11,6 milliárd forint adózás előtti eredmény csaknem húsz százalékkal magasabb az egy évvel korábbi időszakhoz képest és negyven százalékkal haladja meg az előző félévi értéket. Az adózott eredmény 10,6 milliárd forintra rúgott, amely 50,5 százalékkal magasabb az előző hat hónaphoz képest és csaknem húsz százalékkal meghaladja a stratégiai pályán kitűzött értéket – írta a pénzintézet közleményben.

A minden idők legjobb eredményét, a szektorátlagnál több mint tízszer gyorsabb ügyfélhitel- és kötvényállomány-növekedés, az üzleti modellből következő kétszer jobb költséghatékonyság, a kiváló hitelportfólió, az élen járó innovációk és a kollégáim teljesítménye magyarázza

– emelte ki Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

A hitelállomány az első félév végén 892 milliárd forintot tett ki, 55,8 százalékkal bővült egy év alatt, szemben a piac 4,1 százalékos növekedésével. A betétállomány 1186 milliárd forintot ért el, 12 százalékkal nőtt 12 hónap alatt, ami kétszerese a piac – ugyanezen időszak alatt mért –6,1 százalékos bővülésének. A betétállomány növekedését jelentős mértékben a lakossági betétek 28,3 százalékos – a bankszektor átlagához képest (9,3 százalék) háromszor gyorsabb ütemű – növekedése okozta,

míg a vállalati intézményi betétek 9,2 százalékos növekedési üteme is kétszer magasabb a versenytársak 4,3 százalékos mutatójához viszonyítva.

Ugyancsak dinamikusan bővült a Bank befektetési szolgáltatási portfóliója is, az állomány június végére elérte a 245 milliárd forintot. Az üzleti aktivitással párhuzamosan emelkedett a hitel-betét arány, amelynek 75,2 százalékos mértéke azonban továbbra is lényegesen konzervatívabb a szektor 103,4 százalékos rátájához képest.

A kiemelkedő üzleti aktivitás, a szektorátlagot valamennyi szegmensben többszörösen meghaladó növekedés eredményeképpen a Gránit Bank egyedi szintű mérlegfőösszege 2025. június végén 1599 milliárd forint volt, 10,8 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A növekedés üteme közel ötszörös a bankszektor ugyanezen időszak alatt mért 2,7 százalékos átlagához képest.