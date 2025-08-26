Gránit Bankpénzintézetnyereség

Rekorderedmény a Gránit Banknál

A bank 2025 első féléves teljesítményét az eddigi legmagasabb adózott eredmény jellemezte.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 11:20
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tavaly év végén tőzsdére lépett Gránit Bank – egyedi szinten – minden idők legmagasabb féléves eredményét érte el 2025 első felében, a 11,6 milliárd forint adózás előtti eredmény csaknem húsz százalékkal magasabb az egy évvel korábbi időszakhoz képest és negyven százalékkal haladja meg az előző félévi értéket. Az adózott eredmény 10,6 milliárd forintra rúgott, amely 50,5 százalékkal magasabb az előző hat hónaphoz képest és csaknem húsz százalékkal meghaladja a stratégiai pályán kitűzött értéket – írta a pénzintézet közleményben.

A minden idők legjobb eredményét, a szektorátlagnál több mint tízszer gyorsabb ügyfélhitel- és kötvényállomány-növekedés, az üzleti modellből következő kétszer jobb költséghatékonyság, a kiváló hitelportfólió, az élen járó innovációk és a kollégáim teljesítménye magyarázza

 – emelte ki Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

A hitelállomány az első félév végén 892 milliárd forintot tett ki, 55,8 százalékkal bővült egy év alatt, szemben a piac 4,1 százalékos növekedésével. A betétállomány 1186 milliárd forintot ért el, 12 százalékkal nőtt 12 hónap alatt, ami kétszerese a piac – ugyanezen időszak alatt mért –6,1 százalékos bővülésének. A betétállomány növekedését jelentős mértékben a lakossági betétek 28,3 százalékos – a bankszektor átlagához képest (9,3 százalék) háromszor gyorsabb ütemű – növekedése okozta, 

míg a vállalati intézményi betétek 9,2 százalékos növekedési üteme is kétszer magasabb a versenytársak 4,3 százalékos mutatójához viszonyítva.

Ugyancsak dinamikusan bővült a Bank befektetési szolgáltatási portfóliója is, az állomány június végére elérte a 245 milliárd forintot. Az üzleti aktivitással párhuzamosan emelkedett a hitel-betét arány, amelynek 75,2 százalékos mértéke azonban továbbra is lényegesen konzervatívabb a szektor 103,4 százalékos rátájához képest.

A kiemelkedő üzleti aktivitás, a szektorátlagot valamennyi szegmensben többszörösen meghaladó növekedés eredményeképpen a Gránit Bank egyedi szintű mérlegfőösszege 2025. június végén 1599 milliárd forint volt, 10,8 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A növekedés üteme közel ötszörös a bankszektor ugyanezen időszak alatt mért 2,7 százalékos átlagához képest.

A Bank saját tőkéje 74 százalékkal növekedett egy év alatt és június végén 151 milliárd forint volt, a tőkemegfelelési mutató június végén 20,9 százalék, lényegesen meghaladva a szabályozói elvárásokat.

A Gránit Bankcsoport tagjai, az Equilor Befektetési Zrt., a Gránit Alapkezelő, és a Gránit Lízing is stabil növekedést ért el 2025. első félévében valamennyi területen. Az összes saját tőke (154 milliárd forint) 72,7 százalékkal, a részvényesi vagyon (151 milliárd forint) pedig 118,5 százalékkal emelkedett egy év alatt. A Bankcsoport által kezelt vagyon 2025. június végén 3315 milliárd forint volt, ami 13,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

„A Gránit Bankcsoport teljesítménye visszaigazolja, hogy erős az üzleti modellünk, képesek vagyunk a piaci átlagot meghaladó, fenntartható növekedésre. A magas tőkeellátottság, a kiemelkedő hatékonyság és a folyamatos innovációik biztosítják azt, hogy a jövőben is értéket teremtsünk részvényeseinknek és ügyfeleinknek egyaránt” – hangsúlyozta a féléves eredmények értékelése kapcsán Hegedüs Éva.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.