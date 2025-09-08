Kémkedik az adóhivatal – de ki után és hol?

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter célként tűzte ki, hogy 2029-ig évente további 7,5 milliárd fontnyi elmaradt adót hajtsanak be – ehhez pedig komoly eszköztárra van szükség. Az adóhivatal szuperszámítógépe, a Connect szoftver több mint harminc adatforrásból gyűjt információt. Ezek között szerepelnek: a banki adatok, a járműnyilvántartások, az ingatlan-nyilvántartás és az online hirdetési portálok. A rendszer mesterséges intelligencia segítségével készít digitális profilt, és jelzi az adóellenőrnek, ha eltérést vagy gyanús mintát talál – írja a The Times.

A brit adóhivatal már minden lehetséges felületen kémkedik az adózók után Fotó: Shutterstock

Hogyan kémkedik az adóhivatal?

A pénzintézetekhez való hozzáférés jóval könnyebb lett az Egyesül Királyságban, 2021 óta az ottani adóhivatal bírósági döntés nélkül is kötelezheti a bankokat arra, hogy adatokat adjanak ki egy adózó számlaforgalmáról. Ezzel párhuzamosan a digitális platformok – például az eBay, a Vinted vagy az Airbnb – is kötelesek adatokat szolgáltatni az eladók bevételeiről. Az így szerzett információk alapján az adóhatóság könnyen kiszűrheti, ki folytat valójában adóköteles kereskedelmi tevékenységet.

A közösségi média sem marad ki az ellenőrzésekből, a hivatal nyíltan elismeri, hogy figyeli:

a nyilvános posztokat,

fotókat,

blogokat,

sőt bizonyos esetekben mesterséges intelligencia is segít a gyanús életmód feltárásában. Egy luxusutazás vagy drága autó posztolása könnyen szemet szúrhat, ha a bevallott jövedelemmel nincs összhangban.

A hagyományos módszerek is megmaradtak

De azért a hagyományos módszerekről sem mondtak le, a terepen dolgozó revizorok mellett ma már a Google Street View képeit is figyelik a méregdrága autók vagy a kifejezetten nagy költségvetésű házfelújítások észlelésére. A cikk szerint volt rá példa, hogy az adóhivatal virtuálisan vizsgálta meg, vajon egy család gyermeke magániskolába jár-e, amikor a kertben iskolai rendezvényhez kapcsolódó dekorációkat találtak. Fontos szerepet kapnak az informátorok is, ugyanis jutalmat adnak azoknak, akik súgnak a hatóságnak. A jövőben még bőkezűbb rendszer jöhet, amerikai mintára akár a visszaszerzett adó százalékát is kaphatják, akik jelentenek. Ritka esetekben a hivatal adatszivárgásokból származó információkat is felhasznál. A legismertebb példa a 2010-es HSBC bankbotrány volt, amikor több ezer svájci számlatulajdonos adata került a hatóság kezébe. A brit adóhatóság több mint száz országgal, köztük Kínával és az EU tagállamaival együtt automatikusan továbbítja a külföldi bankszámlákról és befektetésekről szóló adatokat.

