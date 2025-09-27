  • Magyar Nemzet
internetEMgigabit

Akadozik az internet? – hamarosan nem lesz ilyen probléma, mindenhol gigabitképes lesz a rendszer

A programot 2028 végéig több ütemben valósítják meg.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 14:18
Fotó: Hegedűs Márk Forrás: Laptop/NMH
A 85 milliárd forint keretösszegű Gigabit Magyarország programmal minden lakott területen hozzáférhetővé teszik a gigabitképes internetet és az 5G-mobilkapcsolatot – közölte az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében szombaton.

Solymár Károly Balázs kifejtette, a gyors és állandóan elérhető internet mára ugyanolyan fontossá vált, mint az ivóvíz vagy az elektromos hálózat. A nagyvárosokban már most elérhető a gigagyors internet, akár két vagy három szolgáltató kínálatában is, a kisebb településeken élők azonban ma még sok helyen lassabb, gyakran megszakadó hálózattal kénytelenek beérni – mondta.

Közölte: az idén augusztusban útjára indított Gigabit Magyarország programmal minden egyes magyar háztartásba elviszik a gigagyors internetet, mégpedig a legkorszerűbb optikai technológiával.

A Dimop Plusz 85 milliárd forintos keretéből legalább 300 ezer magyar otthon és vállalkozás számára válik előfizethetővé a gyors internet, kiegészítve azt az 500 ezer végpontot, amelynek kiépítését támogatás nélkül vállalják a távközlési szolgáltatók – ismertette.

Közlése szerint a programot 2028 végéig több ütemben valósítják meg.

Az első, augusztus 26-án lezárult szakaszban 109 pályázat érkezett be, több mint 59 milliárd forint értékben. Megnyitották a második pályázati szakaszt, amelytől hasonlóan nagy érdeklődést várnak – jelezte.

Hangsúlyozta, hogy digitális szuverenitásunk alapfeltétele a mindenki számára egyenlő eséllyel elérhető korszerű optikai hálózat. „Senki sem maradhat ki!” – fogalmazott.

