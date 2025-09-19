Ázsiai óriáscég épít gyárat Magyarországon

A Vulcan Shield Global érkezik Magyarországra, 280 milliárd forintos óriás beruházást hajt végre Békéscsabán – jelentette be pénteken Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter múlt heti beszédében már utalt rá, hogy nagyon jó hír várható.

A tárcavezető elmondta, hogy Békéscsaba és Békés vármegye történetének legnagyobb beruházást jelentheti be. A szingapúri Vulcan Shield Global ugyanis úgy döntött, hogy egy óriásberuházást hoz Békéscsabára. A vállalat csúcstechnológiás szigetelőanyagokat gyárt, ezen a téren a világ vezető vállalata. A békéscsabai gyár lesz a vállalat első európai üzeme – írja a Világgazdaság.

A beruházás értéke 208 milliárd forint.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a beruházásnak köszönhetően 2500 új munkahely jön létre közvetlenül a vállalat gyárában. Világszinten egyedülálló technológiát alkalmaznak majd az üzemben, tehát ez egy high-tech beruházás lesz. A beruházásban 140 ezer négyzetméternyi gyártóterület jön létre, évente tízezer tonna szigetelőanyagot állíthatnak itt elő. A magyar kormány a beruházást 49 milliárd forinttal támogatja.

A tárcavezető kiemelte, hogy a vállalat elkötelezte magát amellett, hogy a helyi szakképző iskolákkal nagyon szorosan fognak együttműködni. A beruházás a tervek szerint feléleszti a helyi textilipari hagyományokat is. A vállalat egy beszállítófejlesztési programban is részt vesz a HIPA-val együttműködve, ami azt jelenti, hogy elkötelezett amellett, hogy minél több alapanyagot, eszközt, gyártáshoz szükséges alkatrészt magyar vállalkozásoktól szerezzenek be.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a vállalat olyan szintű kutatási tevékenységet folytat majd, amely az anyagtudomány kereteit feszegeti: olyan szigetelőanyagokat terveznek gyártani, amelyek az 1600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellen tudnak állni. Ez a tevékenység nagyon alapos kutatási és fejlesztési tevékenységet igényel, ezért Magyarország jó eséllyel száll versenybe azért is, hogy a Vulcan Shield Group nemcsak a gyártási, hanem a k+f tevékenységben is minél nagyobb szerepet szánjon Magyarországnak.