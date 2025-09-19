beruházásSzingapúrSzijjártó Péter

Ázsiai óriáscég épít gyárat Magyarországon

A Vulcan Shield Group 280 milliárd forintból épít gyárat Békéscsabán. Szijjártó Péter közölte, hogy a szingapúri cég első európai gyára 2500 munkahelyet teremt a Viharsarokban, és high-tech szigetelőanyagokat állít majd elő.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 13:26
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Vulcan Shield Global érkezik Magyarországra, 280 milliárd forintos óriás beruházást hajt végre Békéscsabán – jelentette be pénteken Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter múlt heti beszédében már utalt rá, hogy nagyon jó hír várható.

A tárcavezető elmondta, hogy Békéscsaba és Békés vármegye történetének legnagyobb beruházást jelentheti be. A szingapúri Vulcan Shield Global ugyanis úgy döntött, hogy egy óriásberuházást hoz Békéscsabára. A vállalat csúcstechnológiás szigetelőanyagokat gyárt, ezen a téren a világ vezető vállalata. A békéscsabai gyár lesz a vállalat első európai üzeme – írja a Világgazdaság.

A beruházás értéke 208 milliárd forint.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a beruházásnak köszönhetően 2500 új munkahely jön létre közvetlenül a vállalat gyárában. Világszinten egyedülálló technológiát alkalmaznak majd az üzemben, tehát ez egy high-tech beruházás lesz. A beruházásban 140 ezer négyzetméternyi gyártóterület jön létre, évente tízezer tonna szigetelőanyagot állíthatnak itt elő. A magyar kormány a beruházást 49 milliárd forinttal támogatja.

A tárcavezető kiemelte, hogy a vállalat elkötelezte magát amellett, hogy a helyi szakképző iskolákkal nagyon szorosan fognak együttműködni. A beruházás a tervek szerint feléleszti a helyi textilipari hagyományokat is. A vállalat egy beszállítófejlesztési programban is részt vesz a HIPA-val együttműködve, ami azt jelenti, hogy elkötelezett amellett, hogy minél több alapanyagot, eszközt, gyártáshoz szükséges alkatrészt magyar vállalkozásoktól szerezzenek be.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a vállalat olyan szintű kutatási tevékenységet folytat majd, amely az anyagtudomány kereteit feszegeti: olyan szigetelőanyagokat terveznek gyártani, amelyek az 1600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellen tudnak állni. Ez a tevékenység nagyon alapos kutatási és fejlesztési tevékenységet igényel, ezért Magyarország jó eséllyel száll versenybe azért is, hogy a Vulcan Shield Group nemcsak a gyártási, hanem a k+f tevékenységben is minél nagyobb szerepet szánjon Magyarországnak.

A tárcavezető elmondta, hogy a Vulcan Shield Group által gyártott szigetelőanyagokat Európa vezető vállalati fogják megvásárolni, olyan kulcsfontosságú iparágak használják majd, mint

  • az űripar,
  • a repülőgépgyártás,
  • a napelemgyártás
  • és a petrolkémia.

A gyár felépítése és működése a megfelel majd a legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak, és a vállalat törekszik rá, hogy ökológiai lábnyoma a lehető legalacsonyabb szinten maradjon.

A Beol.hu Békés vármegyei hírportál tudósításában azt is megjegyezte, hogy a beruházás annak is köszönhető, hogy a kormány külön feladatként határozta meg Békés vármegye fejlesztését, amelynek keretében többek között jelentős infrastruktúra-fejlesztések is történtek.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.