Célértéken az eurózóna inflációja

A Központi Statisztikai Hivatal a héten három adatot közöl: szerdán az augusztusi ipari termelőiár-adatokat és a szintén augusztusi termék-külkereskedelmi adatokat, míg csütörtökön a kormányzati szektor második negyedéves egyenlegét ismerhetjük meg. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza lapunk megkeresésére ismertette, júliusban az ipari termelői árak havi alapon nem változtak, míg éves alapon 4,5 százalékkal növekedtek. A belföldi értékesítési árak nőttek kisebb mértékben, 1,6 százalékkal, míg az exportértékesítési árak jobban, 5,9 százalékkal. Fontos azonban megjegyezni Regős Gábor szerint, hogy a forint erősödésével a forintban számított exportárak mérséklődni fognak, így ez a következő hónapok adatain várhatóan nyomot hagy. Éves alapon az egyes ágazatok közül legnagyobb mértékben az élelmiszeripar termelői árai nőttek, hét százalékkal.
Júliusban a termék-külkereskedelmi egyenleg 578 millió eurót tett ki, ami az egy évvel korábbinál 589 millió euróval magasabb. Az egyenleg javulása egyaránt köszönhető a volumenek kedvezőbb alakulásának (az export 3,5 százalékkal, míg az import mindössze egy százalékkal nőtt) és a cserearány 2,6 százalékos javulásának – az exportárak 0,1 százalékkal csökkentek, míg az importárak 2,7 százalékkal – sorolta Regős Gábor.
Az első negyedévben a kormányzati szektor hiánya a GDP 3,9 százaléka volt. Ez kedvezőbb az egy évvel korábbi 5,3 százaléknál. Az év egészére vonatkozóan azonban még korai ebből bármilyen következtetést levonni, hiszen a legnagyobb hiányok általában a negyedik negyedévben jönnek össze – fontos tehát a feszes gazdálkodás az év hátralévő részében is – figyelmeztetett a vezető közgazdász.
Az MNB héten megjelenő statisztikái közül a háztartási és nem pénzügyi vállalati kamatlábak szerdán napvilágot látó augusztusi adatait emelte ki. Júliusban az egyes kamatlábak többnyire csak minimális mértékben változtak az előző hónaphoz képest. A legnagyobb, 0,69 százalékpontos növekedés a vállalatok kisebb értékű forinthiteleinél volt, így ezek kamata 8,99 százalék lett. Nem volt változás ugyanakkor betéteik kamatlábában, így az továbbra is 5,72 százalék. 4 bázisponttal, 7,22 százalékra nőtt a lakáscélú hitelek hitelköltség-mutatója, míg a személyi hiteleké 4 bázisponttal, 16,07 százalékra csökkent. Szintén alacsonyabb lett, 12 bázisponttal, a háztartások lekötött forintbetéteinek kamata, amely így 4,8 százalékot tett ki.