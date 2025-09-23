luxusdubaiszálloda

Nem fogja kitalálni, hol épült meg a világ legmagasabb szállodája

Háromszázhatvan fokos kilátás a világ legmagasabb szállodájából az Arab-öbölre és Dubaj csillogó városára. Ezt kínálja a 377 méter magas Ciel Dubai Marina.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 11:41
Dubaji rekordot döntő építészetének hírneve 2025 novemberében új magasságokba emelkedik a Ciel Dubai Marina megnyitásával, amely az IHG Hotels & Resorts Vignette Collection részét képezi. A 377 méter magas, 82 emeletes Ciel a világ legmagasabb szállodájának címét fogja viselni, megdöntve a meglévő globális rekordokat és új mércét állítva a vendéglátás tervezésében és mérnöki munkájában.

Ciel Dubai Marina
Dubaji látkép, középen a Ciel Dubai Marina, a világ legmagasabb szállodája. Forrás:  https://www.thefirstgroup.com

Ezt kínálja a Ciel

  • 82 emelet, 
  • 1004 szoba
  • és a legmagasabban lévő végtelenített medence

A díjnyertes NORR építész által tervezett, feltűnő „tűszem” torony 1004 szobát és lakosztályt kínál, ezek mindegyik a mennyezetig érő üvegfalakkal rendelkezik, amelyekből lenyűgöző kilátás nyílik Palm Jumeirahra, az Arab-öbölre és Dubaj csillogó városára. 

A legfőbb látványosságok között szerepel 360 fokos kilátás is a világ legmagasabb szállodájában található végtelenített medencéből a legfelső szintről. – A Ciel mérföldkő Dubaji turisztikai történetében – mondta Rob Burns, a projekt fejlesztője, a The First Group vezérigazgatója. 

Újradefiniálja a luxusszállodák fogalmát, és bemutatja a város vágyát a merész, rekordokat döntő tervezés iránt

– jegyezte meg a vezérigazgató.

Ciel Dubai Marina
Kilátás a Ciel Dubai Marina legfelső szintjéről. Forrás: https://www.thefirstgroup.com

Haitham Mattar, az IHG Hotels & Resorts – India, Közel-Kelet és Afrika ügyvezető igazgatója hozzátette: „Amikor elindítottuk a Vignette Collectiont, célunk az volt, hogy egyedülálló luxusszállodákat hozzunk létre. A Ciel Dubai Marina megtestesíti ezt az ambíciót, és nemzetközi jelképévé válik a márkának.” A Dubai Marina bejáratánál található Ciel közvetlen hozzáférést biztosít a JBR Beachhez, a Bluewaters Islandhez, a Palm Jumeirahhoz, valamint a város villamos- és metróhálózatához, így kiváló úti cél mind az üzleti, mind a szabadidős utazók számára. 

A Ciel Dubai Marina üzemeltetője a The First Group Hospitality, és csatlakozik az IHG Vignette Collection hálózatához, amely független szállodák portfóliója, amelyek egyedi karakterüket globális márka elérésével és megbízhatóságával ötvözik.  A The First Group egy, az Egyesült Arab Emírségekben székhellyel rendelkező fejlesztő, amely úttörő projektjeiről és innovatív vendéglátási koncepcióiról ismert Dubajban.

