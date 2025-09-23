  • Magyar Nemzet
  • Csokibotrány: molylepke került a népszerű étcsokoládés nasiba – azonnal lépett a hatóság
Csokibotrány: molylepke került a népszerű étcsokoládés nasiba – azonnal lépett a hatóság

Kétfajta terméket érint a szennyeződés.

2025. 09. 23. 11:25
A Real Nature Kft. az általuk forgalmazott Real Nature étcsokoládés meggy 75 g, valamint Real Nature étcsokoládés mandula 75 g megnevezésű termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékekben előforduló rovarszennyezettség miatt – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján.

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti – jelezte az NKFH.

A hatóság felhívja a figyelmet, hogy aki vásárolt a termékből, az ne fogyassza el. 

 

