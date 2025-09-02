Rendkívüli

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

Nébihélelmiszerhamisításmézélelmiszer

Lecsapott a hatóság a mézhamisítókra – óriási mennyiséget vonnak ki a forgalomból

Több mint 55 tonna ismeretlen eredetű mézet vont ki a forgalomból a Nébih.

2025. 09. 02. 10:45
Fotó: Kurucz Árpád
Súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő higiéniai és dokumentációs hiányosságokat tapasztaltak egy budapesti raktárban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei. 

Méz, mezőgazdaság, aranynektár kft. mézhamisítás
A kép illusztráció. 

A budapesti raktár ellenőrzésekor súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságot tártak fel a Nébih szakemberei. A raktárhelyiségben nagyszámú, raklapokon tárolt, lezárt fémhordót találtak: összesen 198 darab, egyenként bruttó 300 kilogramm tömegű tartályt. 

Az ellenőrzés eredményeként csaknem 55 tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból. 

Az eljárás, valamint a bírság kiszabása folyamatban van. A raktárban a fémhordókon kívül egyéb, nem élelmiszer-jellegű termékeket (gombok, USB-elosztók, izzók) is tároltak. A vállalkozó elmondása szerint a tárolókban méz volt, egy véletlenszerűen kiválasztott fémhordót felnyitva abban valóban méznek tűnő, kissé kikristályosodott anyag volt található. 

Mézhamisítás: többszáz hordónyi terméket foglalt le a Nébih

A hordókon azonban gyártói címke nem szerepelt, tetejükön filccel írt sorszám, oldalukon alul és felül nyomtatott számkód volt található, amelyek közül a felső számsor jelentését az ügyfél sem tudta megmagyarázni. Az általa bemutatott dokumentumok nem tartalmaztak olyan adatot, amely a tartályokon lévő jelölésekkel megfeleltethető lenne, így a jogszabályban előírt nyomonkövetőséget nem tudta igazolni, a teljes készlet ismeretlen eredetű élelmiszernek minősül.

Az ügyfél elmondása szerint a hordók 2024 decemberében, bartellüzlet során kerültek hozzá. A vizsgálat során kiderült, hogy a vállalkozó nem működtet a jogszabály által előírt HACCP- és önellenőrzési rendszert. Állati melléktermék elszállítására vonatkozó szerződése szintén nincs, és a rágcsáló- és rovarirtás sem igazolt.

Az ellenőrzésen feltárt hiányosságok alapján a hatóság valamennyi tételt, több mint 55 tonna ismeretlen eredetű élelmiszert kivont a forgalomból. Az érintett termékek nem kerülhetnek kereskedelmi forgalomba, nem használhatók fel, és a hatóság zár alá vette őket.

