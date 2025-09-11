Digitális tér: mivel etetik a gyerekeinket a reklámok?

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Digitális tudatosság programjának keretében több fontos témára is felhívja az iskolások, gyerekek, illetve a szülők figyelmét. Most egy edukációs kampány keretében, négy héten keresztül a közösségi médiában is fókuszba állítja a digitális világban rejlő veszélyeket - közölte a versenyhivatal.

Sok veszélyt rejt a digitális tér, a gyerekeknek ismerni kell a reklámozók trükkjeit Fotó: (Fotó: Shutterstock)

A digitális térben, a tévében és a játékok közben egyre több reklám veszi célba a gyerekeket. Ezek a hirdetések sokszor megtévesztőek, trükkökkel próbálják befolyásolni a döntésüket. Így elérve azt, hogy akár olyan terméket vagy szolgáltatást is megvásároljanak, amire valójában nincs szükségük. A GVH Digitális tudatosság programjának egyik célja, hogy a gyerekek felismerjék, hogy milyen eszközökkel (például sürgetés) manipulálnak a reklámok, hogyan próbálják befolyásolni a döntéseinket egy-egy termék vagy szolgáltatás megvásárlásánál.

Milyen trükkökkel manipulálnak a reklámok?