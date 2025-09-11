Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Digitális tér: mivel etetik a gyerekeinket a reklámok?

A digitális tér tele van láthatatlan csapdákkal, amiket még a felnőtteknek sem mindig könnyű észrevenni. A Gazdasági Versenyhivatal ezért indította el Digitális tudatosság programját, amely az iskolákban és most a közösségi médiában is segít felismerni, milyen trükkökkel próbálnak minket befolyásolni a reklámok a digitális tér útvesztőiben.

Lengyel Gabriella
2025. 09. 11. 9:35
A digitális tár veszélyeire hívja fel a figyelmet a GVH. Forrás: Pexels
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Digitális tudatosság programjának keretében több fontos témára is felhívja az iskolások, gyerekek, illetve a szülők figyelmét. Most egy edukációs kampány keretében, négy héten keresztül a közösségi médiában is fókuszba állítja a digitális világban rejlő veszélyeket - közölte a versenyhivatal.

digitális tér
Sok veszélyt rejt a digitális tér, a gyerekeknek ismerni kell a reklámozók trükkjeit Fotó:  (Fotó: Shutterstock)

A digitális térben, a tévében és a játékok közben egyre több reklám veszi célba a gyerekeket. Ezek a hirdetések sokszor megtévesztőek, trükkökkel próbálják befolyásolni a döntésüket. Így elérve azt, hogy akár olyan terméket vagy szolgáltatást is megvásároljanak, amire valójában nincs szükségük. A GVH Digitális tudatosság programjának egyik célja, hogy a gyerekek felismerjék, hogy milyen eszközökkel (például sürgetés) manipulálnak a reklámok, hogyan próbálják befolyásolni a döntéseinket egy-egy termék vagy szolgáltatás megvásárlásánál.  

 

Milyen trükkökkel manipulálnak a reklámok?

 

  1. Sürgetés és FOMO („fear of missing out”)
    „Már csak 2 db elérhető!”, „Most épp 10-en nézik ezt a terméket!” – ezekkel a mondatokkal azt próbálják elérni, hogy gyorsan döntsünk a vásárlás mellett, nyomást gyakorolnak ránk. Pedig az egész gyakran csak egy trükk és a visszaszámláló óra újraindul, az elérhető termékek száma is ugyanannyi marad.
  2. Rejtett költségek
    Egy termék először olcsónak tűnik, aztán a vásárlás végén kiderül, hogy ehhez jön még a csomagolási díj, biztosítási költség, kezelési költség és hirtelen már nem is olyan kedvező az ár.
  3. „Ingyenesség”
    Az „ingyenes próbaidőszak” is gyakran csapda: ha nem figyelünk, az előfizetés automatikusan elindul, a kártyánkról pedig levonják a pénzt. A leiratkozást ráadásul sokszor szándékosan megnehezítik.
  4. Fogyasztói értékelések – mindig megbízhatóak?
    A fogyasztói értékelések egyre fontosabbak egy vásárlásnál, sokszor ezek alapján döntünk egy-egy termék vagy szolgáltatás megvásárlásánál. Azonban vannak hamis vélemények is, amit gyakran MI-vezérelt botok generálnak. Legyen gyanús az értékeléseknél, ha szinte mindenki 5 csillagot ad, ha a szöveg nagyon általános („Szép termék”), vagy ha sok az ismétlődő, hibás mondat.
  5. Burkolt reklámok – influenszereknél
    Amikor egy influenszer kedvenc termékét ajánlja, könnyen elhisszük neki, hiszen személyes hangvételben beszél. Azonban előfordulhat, hogy ez valójában egy fizetett reklám, amit a tartalom készítője köteles lenne jelezni, hiszen ez fontos a döntésünk szempontjából.

 

A Digitális tudatosság program keretében a GVH szakemberei többek között a megtévesztő reklámokról is részletesen beszélnek az interaktív előadásokon. Az ingyenes programra folyamatosan lehet jelentkezni. A GVH oldalán elérhető a program leírása és diákoknak szóló, illetve a pedagógusok munkáját támogató útmutatók, jó tanácsok is. A GVH Podcast csatornáján elérhető beszélgetésben a szervezők részletesen is bemutatják a programot, és beszámolnak az eddigi tapasztalatokról és az oktatási anyag tartalmáról. A mesterséges intelligencia témaköre megkerülhetetlen a fiatalok körében is, ezért a GVH országos pályázatot hirdetett 5–8. osztályos gyerekeknek. Ezzel lehetőséget ad a gyerekek számára, hogy közvetlenül kifejezhessék véleményüket, érzéseiket és elképzeléseiket a mesterséges intelligencia jövőjéről. Pályázni előadással, rövid videóval és plakáttal lehet. A GVH nagy hangsúlyt helyez a vállalkozások edukációjára is, ezért Digitális fogyasztóvédelem 2025 címmel rendez szakmai konferenciát 2025. szeptember 25-én. A rendezvény központi témaköreit a mesterséges intelligencia, az úgynevezett sötét mintázatok és az influenszermarketing adják majd – írja a versenyhivatal közleményében. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

