Digitális tér: mivel etetik a gyerekeinket a reklámok?

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Digitális tudatosság programjának keretében több fontos témára is felhívja az iskolások, gyerekek, illetve a szülők figyelmét. Most egy edukációs kampány keretében, négy héten keresztül a közösségi médiában is fókuszba állítja a digitális világban rejlő veszélyeket - közölte a versenyhivatal.
A digitális térben, a tévében és a játékok közben egyre több reklám veszi célba a gyerekeket. Ezek a hirdetések sokszor megtévesztőek, trükkökkel próbálják befolyásolni a döntésüket. Így elérve azt, hogy akár olyan terméket vagy szolgáltatást is megvásároljanak, amire valójában nincs szükségük. A GVH Digitális tudatosság programjának egyik célja, hogy a gyerekek felismerjék, hogy milyen eszközökkel (például sürgetés) manipulálnak a reklámok, hogyan próbálják befolyásolni a döntéseinket egy-egy termék vagy szolgáltatás megvásárlásánál.
Milyen trükkökkel manipulálnak a reklámok?
- Sürgetés és FOMO („fear of missing out”)
„Már csak 2 db elérhető!”, „Most épp 10-en nézik ezt a terméket!” – ezekkel a mondatokkal azt próbálják elérni, hogy gyorsan döntsünk a vásárlás mellett, nyomást gyakorolnak ránk. Pedig az egész gyakran csak egy trükk és a visszaszámláló óra újraindul, az elérhető termékek száma is ugyanannyi marad.
- Rejtett költségek
Egy termék először olcsónak tűnik, aztán a vásárlás végén kiderül, hogy ehhez jön még a csomagolási díj, biztosítási költség, kezelési költség és hirtelen már nem is olyan kedvező az ár.
- „Ingyenesség”
Az „ingyenes próbaidőszak” is gyakran csapda: ha nem figyelünk, az előfizetés automatikusan elindul, a kártyánkról pedig levonják a pénzt. A leiratkozást ráadásul sokszor szándékosan megnehezítik.
- Fogyasztói értékelések – mindig megbízhatóak?
A fogyasztói értékelések egyre fontosabbak egy vásárlásnál, sokszor ezek alapján döntünk egy-egy termék vagy szolgáltatás megvásárlásánál. Azonban vannak hamis vélemények is, amit gyakran MI-vezérelt botok generálnak. Legyen gyanús az értékeléseknél, ha szinte mindenki 5 csillagot ad, ha a szöveg nagyon általános („Szép termék”), vagy ha sok az ismétlődő, hibás mondat.
- Burkolt reklámok – influenszereknél
Amikor egy influenszer kedvenc termékét ajánlja, könnyen elhisszük neki, hiszen személyes hangvételben beszél. Azonban előfordulhat, hogy ez valójában egy fizetett reklám, amit a tartalom készítője köteles lenne jelezni, hiszen ez fontos a döntésünk szempontjából.