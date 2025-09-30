Fontos határidőkre figyelmeztet a NAV

Szeptember 30-ig regisztrálhatnak a NAV-nál a 25EGYREG jelű adatlapon azok a civil szervezetek, amelyek 2026-tól szeretnének 1 százalékos szja-felajánlásokat fogadni – közölte az adóhatóság. Ahogyan azt is, szeptember utolsó napján még még visszaigényelhetik a külföldön megfizetett áfát a hazai vállalkozások a 25ELEKAFA-űrlapon. A magyar vállalkozások a más uniós tagállamban vásárolt áruk, szolgáltatások áfatartalmát egyszerűen, közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) igényelhetik vissza, nem kell a beszerzés országában regisztrálniuk vagy adószámot igényelniük. a formailag és tartalmilag megfelelő kérelmet a hivatal automatikusan megküldi a visszatérítés tagállamának. Tavaly szeptember 30-ig mintegy 31 ezer magyar áfa-visszatérítési kérelmet továbbított a NAV az érintett tagállamokhoz.

Az egyszázalákos felajánlásra jogosulttá váló civil szervezeteknek a 25EGYREG jelű adatlapot kell beadniuk a NAV-hoz szeptember 30-ig. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért aki már regisztrált civil kedvezményezett, annak nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot. A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája a NAV honlapján található.

Mindkét határidő jogvesztő, tehát aki lemarad, igazolási kérelemmel sem mentheti ki a késést.

Szintén szeptember 30-ig kérhető vissza a 2024-es külföldi áfa a NAV-nál. Ez a határidő is jogvesztő.