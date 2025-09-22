Rendkívüli

Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza – itt van Magyar Péterék újabb kiszivárgott terve

személygépkocsiDataHouseadatok

Idén is rekord felé kanyarodott a használatautó-piac

Augusztusban a DataHouse előzetes adatai szerint 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 8:13
Fotó: Szabad Föld
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra is nagy fordulatszámon pörög a hazai használtautó-piac, amely az év eddigi részében az előző év hasonló, szintén igen aktív időszakához képest is további 2,9 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított le. Augusztusban a DataHouse előzetes adatai szerint 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Ezzel ismét komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 907 ezres csúcsa – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. 

– A folyamatot támogatja, hogy a reálbérek emelkedése folyamatos, amivel a lakosság jövedelmi helyzete rendeződik. 

Ugyanakkor az még nem látszik világosan, hogy a most induló 3 százalékos lakáshitel lehetősége összességében mennyire fogja vissza az autóvásárlásokat azáltal, hogy a potenciális vásárlók a megtakarításaikat tömegesen a hitelhez szükséges önerő előteremtésére fordítják majd.

A magyarországi használtautó-piacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele az alsó-középkategóriából, illetve a kisautók közül kerülnek ki. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra, a Ford Focus, a Volkswagen Golf és a Skoda Octavia. A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa és a Skoda Fabia követnek. 

A leggyakoribb tíz modell között a felsőközépkategória a Volkswagen Passattal, a BMW 3-as szériával, valamint az idén szintén az első tíz modell közé kapaszkodó Audi A4-gyel képviselteti magát.

Miközben a használtautó-piacon 2025 első nyolc hónapjában gazdát cserélő 620 ezer személyautó mennyisége 2,9 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 602 800-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 83 100 darab volt, ami közel 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 72 340-es értéket.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekterrorcselekmény

A patriótákat lelövik, ugye?

Megyeri Dávid avatarja

A baloldalon nem tudják, hogy megfélemlítéssel még soha senkinek nem sikerült szabad választást nyernie Magyarországon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.