Idén is rekord felé kanyarodott a használatautó-piac

Továbbra is nagy fordulatszámon pörög a hazai használtautó-piac, amely az év eddigi részében az előző év hasonló, szintén igen aktív időszakához képest is további 2,9 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított le. Augusztusban a DataHouse előzetes adatai szerint 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Ezzel ismét komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 907 ezres csúcsa – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

– A folyamatot támogatja, hogy a reálbérek emelkedése folyamatos, amivel a lakosság jövedelmi helyzete rendeződik.

Ugyanakkor az még nem látszik világosan, hogy a most induló 3 százalékos lakáshitel lehetősége összességében mennyire fogja vissza az autóvásárlásokat azáltal, hogy a potenciális vásárlók a megtakarításaikat tömegesen a hitelhez szükséges önerő előteremtésére fordítják majd.

A magyarországi használtautó-piacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele az alsó-középkategóriából, illetve a kisautók közül kerülnek ki. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra, a Ford Focus, a Volkswagen Golf és a Skoda Octavia. A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa és a Skoda Fabia követnek.

A leggyakoribb tíz modell között a felsőközépkategória a Volkswagen Passattal, a BMW 3-as szériával, valamint az idén szintén az első tíz modell közé kapaszkodó Audi A4-gyel képviselteti magát.

Miközben a használtautó-piacon 2025 első nyolc hónapjában gazdát cserélő 620 ezer személyautó mennyisége 2,9 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 602 800-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 83 100 darab volt, ami közel 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 72 340-es értéket.