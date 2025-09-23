Így segíti a saját zöldenergia-termelését az állam

Októbertől igényelhető a 40 milliárd forintos támogatás biogáz és biometán előállítására a Jedlik Ányos energetikai program keretében. A végleges felhívás keddtől olvasható, a pályázatok benyújtására megfelelő felkészülési idővel 2025. október 28-tól lesz lehetőség. Az Energiaügyi Minisztérium a biogáz- és biometán-előállító kapacitások építéséhez, bővítéséhez kínál támogatást a hazai vállalatok számára. A teljes keretösszegből 18 milliárd forintot kis méretű üzemek létesítésére, korszerűsítésére különítenek el, elsősorban a zöldenergia saját célú termelését elősegítve – közölte a tárca.

A Nemzetközi Energiaügynökség tavaszi jelentése szerint a biogázok fenntartható termelési potenciálja a globális földgázigény negyedének feleltethető meg. A kormány arra törekszik, hogy a hazai szükségletek lehető legnagyobb részét belföldi és tiszta forrásokból fedezze. A tendencia kedvező, hiszen 2021-től folyamatosan növelni tudtuk az idehaza megtermelt energia mennyiségét. A hazai adottságok a megújulók terén a napenergián és földhőn túl a biogáz, biometán alkalmazására a legkedvezőbbek. Az Energiaügyi Minisztérium az áram-, hőenergia- és üzemanyagcélú felhasználás növelésével, a földgáz kiváltásával segíti elő a zöldátállást a molekulák terén is.

Magyarországon évente mintegy 200 millió köbméter biogázt termelnek, 2030-ra e kiinduló érték háromszorosára növelése a cél. A biometán előállításában a várakozások szerint 184 millió köbméteres szintre érhetünk el a következő évtized elejére. A kisebb termelőknek leginkább abban érdemes gondolkodniuk, hogy fogyasztásuk minél nagyobb hányadát biztosítsák saját eszközzel, helyben a zöldenergiával. Biometán előállítására főként a legnagyobb üzemek specializálódhatnak, hiszen a biogáz tisztításának költséghatékonysága a feldolgozott mennyiséggel arányosan javul.

A Jedlik Ányos energetikai programban hamarosan elérhető 40 milliárd forintos támogatás az alapanyagok gyűjtésétől a maradékanyagok, melléktermékek további hasznosításáig az egész folyamatot lefedő beruházásokra, eszközbeszerzésekre fordítható. A teljes forrásmennyiségből 18 milliárd forintot az óránként 500 köbméternél kevesebb nyers biogázt termelő üzemek számára tartanak fenn. Nagy létesítmények fejlesztése az elkülönített keretből csak akkor támogatható, ha azt a kisebb gyártók igényei nem merítik ki teljesen.