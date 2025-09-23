biogázbiometántermelésJedlik Ányospályázat

Így segíti a saját zöldenergia-termelését az állam

Októbertől hatalmas méretű támogatás igényelhető a Jedlik Ányos program keretében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 13:04
biogáz, biogáz üzem, zöldenergia
Illusztráció Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter
Októbertől igényelhető a 40 milliárd forintos támogatás biogáz és biometán előállítására a Jedlik Ányos energetikai program keretében. A végleges felhívás keddtől olvasható, a pályázatok benyújtására megfelelő felkészülési idővel 2025. október 28-tól lesz lehetőség. Az Energiaügyi Minisztérium a biogáz- és biometán-előállító kapacitások építéséhez, bővítéséhez kínál támogatást a hazai vállalatok számára. A teljes keretösszegből 18 milliárd forintot kis méretű üzemek létesítésére, korszerűsítésére különítenek el, elsősorban a zöldenergia saját célú termelését elősegítve – közölte a tárca.

A Nemzetközi Energiaügynökség tavaszi jelentése szerint a biogázok fenntartható termelési potenciálja a globális földgázigény negyedének feleltethető meg. A kormány arra törekszik, hogy a hazai szükségletek lehető legnagyobb részét belföldi és tiszta forrásokból fedezze. A tendencia kedvező, hiszen 2021-től folyamatosan növelni tudtuk az idehaza megtermelt energia mennyiségét. A hazai adottságok a megújulók terén a napenergián és földhőn túl a biogáz, biometán alkalmazására a legkedvezőbbek. Az Energiaügyi Minisztérium az áram-, hőenergia- és üzemanyagcélú felhasználás növelésével, a földgáz kiváltásával segíti elő a zöldátállást a molekulák terén is.

Magyarországon évente mintegy 200 millió köbméter biogázt termelnek, 2030-ra e kiinduló érték háromszorosára növelése a cél. A biometán előállításában a várakozások szerint 184 millió köbméteres szintre érhetünk el a következő évtized elejére. A kisebb termelőknek leginkább abban érdemes gondolkodniuk, hogy fogyasztásuk minél nagyobb hányadát biztosítsák saját eszközzel, helyben a zöldenergiával. Biometán előállítására főként a legnagyobb üzemek specializálódhatnak, hiszen a biogáz tisztításának költséghatékonysága a feldolgozott mennyiséggel arányosan javul.

A Jedlik Ányos energetikai programban hamarosan elérhető 40 milliárd forintos támogatás az alapanyagok gyűjtésétől a maradékanyagok, melléktermékek további hasznosításáig az egész folyamatot lefedő beruházásokra, eszközbeszerzésekre fordítható. A teljes forrásmennyiségből 18 milliárd forintot az óránként 500 köbméternél kevesebb nyers biogázt termelő üzemek számára tartanak fenn. Nagy létesítmények fejlesztése az elkülönített keretből csak akkor támogatható, ha azt a kisebb gyártók igényei nem merítik ki teljesen.

A nagyvállalatok a beruházási érték kevesebb mint felét, a mikro- és kisvállalkozások közel kétharmadát hívhatják le vissza nem térítendő forrásként. Pályázatonként fő szabály szerint kétszázmillió forinttól ötmilliárd forintig igényelhető támogatás. Kis méretű üzemek korszerűsítésénél az alsó és felső határérték 100 millió és 800 millió forint. A várhatóan 15–30 támogatott fejlesztés megvalósításának határideje egységesen 2028 vége. A környezeti fenntarthatóság és körkörös gazdálkodás jegyében a biológiai végterméknek talajerő-utánpótló anyagként a mezőgazdaságban kell hasznosulnia.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

