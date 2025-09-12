Rendkívüli

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

IMFUkrajnaháború

IMF-tárgyalások: hatalmas lyuk tátong Ukrajna költségvetésében

Ukrajna költségvetéséből súlyos milliárdok hiányoznak, Kijevnek egyre nagyobb nehézséget jelent az egyre duzzadó katonai kiadások fedezetének előteremtése. Mindeközben az IMF újabb megszorításokat sürget.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 15:04
Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke. Hatalmas összegekbe kerül az ország finanszírozása Fotó: NurPhoto Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna finanszírozási szükséglete a következő két évben akár 20 milliárd dollárral is magasabb lehet, mint amit keleti szomszédunk előzetesen becsült. A kijevi kormány állítja: a korábbi megállapodásokkal összhangban elég lenne a 37,5 milliárd dollár külföldi támogatás, ám a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint az ukrán büdzsének 20 milliárd dollárral többre lesz szüksége – adta hírül a Bloomberg.

IMF Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (középen) beszédet mond az ukrán parlament (Verhovna Rada) plenáris ülésén
Súlyos megszorításokat követel az IMF az újabb pénzügyi csomag folyósításáért cserébe (Fotó: AFP)

Kijev ragaszkodik korábbi előrejelzéseihez

Erre az ellentmondásra az IMF munkatársainak az elmúlt héten Kijevben tartott egyeztetésein derült fény, ahol Ukrajna 2026-os és 2027-es külső finanszírozásról tárgyaltak – mutatott rá egy a megbeszélésekre közvetlenül rálátó forrás. Az eltérő összegek közös nevezőre hozása kulcsfontosságú mielőtt a valutaalap megvizsgálja Ukrajna új hitelprogram iránti kérelmét, mivel a jelenlegi finanszírozás kimerül.

Ha az IMF becslései helyesnek bizonyulnak, Kijevnek további több milliárd dolláros pénzügyi támogatásra lehet szüksége évente a nyugati szövetségesektől. A negyedik éve tartó háború vége még mindig nem látható, így a nyugati partnerek növekvő aggodalommal állapítják meg, hogy az országnak egyre nagyobb nehézségei támadhatnak egyre duzzadó katonai kiadásainak fedezésével.

IMF: A teljes összeg 10-20 milliárd dollárral is magasabb lehet

Az IMF az ország harmadik legnagyobb hitelezője, de támogatása – mint mindig – feltételekhez kötött. Kijev ragaszkodik korábbi előrejelzéseihez, miszerint két év alatt mintegy 37,5 milliárd dollárra lesz szüksége, azonban az IMF becslései szerint a teljes összeg 10-20 milliárd dollárral is magasabb lehet – hangsúlyozta az egyik, a megbeszéléseket ismerő tisztviselő, aki névtelenséget kért, hogy szabadon beszélhessen a zárt ajtók mögött zajló tárgyalásokról.

A végleges összegről való megállapodás a jövő hétre várható – húzta alá egy másik forrás, hozzátéve: amint ez megtörténik, Kijev és az IMF felveszi a kapcsolatot Ukrajna szövetségeseivel, hogy megvitassák a további finanszírozás megszerzésének módozatait.

Ukrán oldalról sem a kabinet, sem a Pénzügyminisztérium nem kívánt nyilatkozni, s egyelőre az IMF is elzárkózott a nyilvános válaszadástól. Ellenben a Pénzügyminisztérium csütörtökön azt közölte, hogy befejezte a megbeszéléseket az IMF munkatársaival, és a következő hetekben folytatni kívánják a párbeszédet.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.