A héten az is kiderül, hogyan mérsékelte az árakat az árréscsökkentés

A Központi Statisztikai Hivatal a héten kedden közli az augusztusi inflációs adatokat, míg pénteken a júliusi építőipari adatokat és az ipari adatok második becslését. Júliusban az infláció az előző havi 4,6 százalékról 4,3 százalékra csökkent – ez azonban a vártnál magasabb szintet jelentett – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Várakozásai szerint most az infláció nagyjából a júliusi szinten maradhatott, talán néhány tized százalékpontos csökkenés következett be. Ez tehát azt jelenti, hogy a hazai infláció a célnál magasabb, de a jegybanki célsáv tetejét nem haladja meg érdemben. Persze ehhez hozzá kell tenni, hogy az árrésstopok és kormányzati megállapodások nélkül az infláció ennél nagyjából másfél százalékponttal magasabb lenne – magyarázta.

Fotó: MTVA/Lakatos Péter

Az építőipar teljesítménye júniusban havi alapon 5,3 százalékkal csökkent, míg éves alapon 2,6 százalékkal növekedett. A havi alapú mérséklődés a megelőző két hónap növekedése után nem volt meglepő, talán a visszaesés lehetett volna kicsit alacsonyabb. A hó végi szerződésállomány volumene 17,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – ez alapján van tér a növekedésre. Kérdés persze, hogy ebből a gyenge külső kereslet, az uniós források hiánya és a költségvetés helyzete nyomán mi valósul meg.

Az ipar teljesítménye az első becslés alapján egy százalékkal csökkent éves alapon, miközben havi alapon két százalékkal bővült. Ez a várakozásoknál jóval kedvezőbb adat – reméljük, hogy az ágazat túl van a mélyponton. A második becslésből kiderül, hogy az egyes ágazatok hogyan járultak hozzá az ipar teljesítményének alakulásához – itt különösen is érdemes lesz figyelni a járműgyártást és az akkumulátorgyártást.

Hétfőn közli a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás első 8 havi helyzetéről szóló gyorstájékoztatóját. Júliusban kismértékű, 12,8 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban, ami nem lóg ki a korábbi adatok sorából. Az első hét hónap 2786,4 milliárd forintos hiánya a megemelt éves előirányzat 58,4 százaléka – ez alapján tehát a kitűzött hiánycél nem tarthatatlan, de feszes gazdálkodásra mindenképp szükség van.