inflációrátaeurózóna

A héten az is kiderül, hogyan mérsékelte az árakat az árréscsökkentés

A júliusi szint közelében maradhatott az infláció. Kiderül, az egyes ágazatok hogyan járultak hozzá az ipar teljesítményének alakulásához. Az MNB csütörtökön adja ki a 2024-re vonatkozó Aranykönyvet, szerdán és csütörtökön tartja soron következő kamatdöntő ülését az Európai Központi Bank.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 5:20
Az Egyesült Államokból inflációs adatok érkeznek, ami érdemben befolyásolhatja a piacokat a szeptemberi kamatdöntéshez közeledve Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Központi Statisztikai Hivatal a héten kedden közli az augusztusi inflációs adatokat, míg pénteken a júliusi építőipari adatokat és az ipari adatok második becslését. Júliusban az infláció az előző havi 4,6 százalékról 4,3 százalékra csökkent – ez azonban a vártnál magasabb szintet jelentett – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Várakozásai szerint most az infláció nagyjából a júliusi szinten maradhatott, talán néhány tized százalékpontos csökkenés következett be. Ez tehát azt jelenti, hogy a hazai infláció a célnál magasabb, de a jegybanki célsáv tetejét nem haladja meg érdemben. Persze ehhez hozzá kell tenni, hogy az árrésstopok és kormányzati megállapodások nélkül az infláció ennél nagyjából másfél százalékponttal magasabb lenne – magyarázta.

infláció, Budaörs, 2023. július 12.Árellenőrző alkalmazás egy mobiltelefonon az idén július elsején indult online árfigyelő rendszer kapcsán tartott sajtótájékoztatón a budaörsi Tesco bevásárlóközpontban 2023. július 12-én. Az online árfigyelő rendszer hatékony fejlesztésnek bizonyult az infláció letörésére, arra, hogy "hatékonyan vegyük föl a szankciós inflációval szemben a versenyt" – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.MTI/Lakatos Péter
A hazai infláció a célnál magasabb, de a jegybanki célsáv tetejét nem haladja meg érdemben
Fotó: MTVA/Lakatos Péter

Az építőipar teljesítménye júniusban havi alapon 5,3 százalékkal csökkent, míg éves alapon 2,6 százalékkal növekedett. A havi alapú mérséklődés a megelőző két hónap növekedése után nem volt meglepő, talán a visszaesés lehetett volna kicsit alacsonyabb. A hó végi szerződésállomány volumene 17,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – ez alapján van tér a növekedésre. Kérdés persze, hogy ebből a gyenge külső kereslet, az uniós források hiánya és a költségvetés helyzete nyomán mi valósul meg.

Az ipar teljesítménye az első becslés alapján egy százalékkal csökkent éves alapon, miközben havi alapon két százalékkal bővült. Ez a várakozásoknál jóval kedvezőbb adat – reméljük, hogy az ágazat túl van a mélyponton. A második becslésből kiderül, hogy az egyes ágazatok hogyan járultak hozzá az ipar teljesítményének alakulásához – itt különösen is érdemes lesz figyelni a járműgyártást és az akkumulátorgyártást.

Hétfőn közli a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás első 8 havi helyzetéről szóló gyorstájékoztatóját. Júliusban kismértékű, 12,8 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban, ami nem lóg ki a korábbi adatok sorából. Az első hét hónap 2786,4 milliárd forintos hiánya a megemelt éves előirányzat 58,4 százaléka – ez alapján tehát a kitűzött hiánycél nem tarthatatlan, de feszes gazdálkodásra mindenképp szükség van.

Az MNB csütörtökön adja ki a 2024-re vonatkozó Aranykönyvet, mely az egyes felügyelt intézmények tavalyi teljesítményéről és helyzetéről ad képet.

Az Eurostat a héten nem közöl fontosabb adatot. Ezzel szemben az Egyesült Államokból inflációs adatok érkeznek, ami érdemben befolyásolhatja a piacokat a szeptemberi kamatdöntéshez közeledve. Egészen pontosan szerdán az augusztusi termelői ár-adatok, míg csütörtökön szintén augusztusi reálkereseti és inflációs adatok látnak napvilágot. Az előző hónapban a termelői árak emelkedése váratlan gyorsulást mutatott: az éves alapú árindex 2,4 százalékról 3,3 százalékra emelkedett, miközben havi alapon 0,7 százalékkal emelkedtek az árak az előző havi stagnálás után. Ez az infláción még nem látszott meg, hiszen az 2,7 százalékon stagnált, miközben az árak havi alapon 0,2 százalékkal emelkedtek. Az amerikai reálbérek növekedése eközben havi alapon 0,1, míg éves alapon 1,2 százalékot tett ki, azaz továbbra sem erőteljes – ismertette Regős Gábor.

Szerdán és csütörtökön tartja soron következő kamatdöntő ülését az Európai Központi Bank. A frankfurti intézmény irányadó rátáját idén már négy alkalommal csökkentette, így a betéti kamat jelenleg két százalékon áll. A júliusihoz hasonlóan vélhetően most sem csökkennek az eurózóna irányadó rátái, de az év végéig nem zárható ki kamatvágás.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.