Jól halad a húsipari beruházás Kaposváron

Akkora beruházást hajt végre a városban a Kometa 99 Zrt. mint amikor évekkel ezelőtt átadták a húskombinátot – idézte a Világgazdaság Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét. Korábban a lap megírta, hogy Giacomo Pedranzini, a Kometa ügyvezetője bejelentette: Budapestről elviszik a cég logisztikai központját Kaposvárra: egy harmincméter magas, teljesen automatizált raktárat építenek fel.

Az ügyvezető tavasszal megmutatta Szita Károlynak a beruházás első fázisának helyét, majd Kaposvár polgármestere közölte: szerinte esély van arra, hogy 2030-ig a Kometa vállalat Európa meghatározó húsüzeme legyen.„Amikor legutóbb itt voltunk, akkor még a cölöpalapok látszódtak csak” – emlékezett vissza Szita.

Prohászka Balázs ügyvezető-helyettes elmondta, hogy a logisztikai egység mellett egy automatizált raktárt építenek fel fagyasztott és oxigéncsökkentett résszel.

A területen végzik majd a termékek szeletelését, csomagolását, illetve egy külön egységben lesz majd a készítménygyártás.

Az egész beruházás harmincmilliárd forintba kerül, amihez tízmilliárdot ad a magyar állam.

