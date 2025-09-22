Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Ruszin-Szendinek: Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára!

Kíváló hírt közölt a jegybank a lakástulajdonosokkal

Már érezteti a hatását az önkéntesen vállalt díjemelési moratórium.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 12:02
Átlépte a százezret a fogyasztóbarát lakásbiztosítások száma Forrás: Kurucz Árpád
Idén májusra elérte a 100 ezret a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kezdeményezett Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) szerződésszáma. Ezek átlagos díja 19 százalékkal kedvezőbb az egyéb piaci konstrukcióknál, és még a kárkifizetéseket is beszámítva 13 százalékkal kedvezőbb szolgáltatási szintet nyújtanak az ügyfeleknek – közölte az MNB hétfőn a távirati irodával.

A teljeskörűen fedezett otthonok (ingóság és ingatlan) átlagos lakásbiztosítási díja 64,4 ezer forint volt 2025 második negyedévének végén. A fővárosi ingatlanok egy négyzetméterre jutó átlagos biztosítási összege – amely a kárkifizetés maximálisan vállalt összegét jelenti – 674 ezer forint, a vidéki otthonoknál pedig 520 ezer forint volt a negyedévben – derül ki a jegybank idei második negyedévi Lakásbiztosítás-indexéből.

A biztosítási díjak az előző negyedévhez képest mindössze 0,3 százalékkal nőttek, ami azt jelzi: már érezteti a hatását a piac szereplői által 2025 júliusától egy évre önkéntesen vállalt díjemelési moratórium. 

Az éves 6,6 százalékos átlagos díjemelkedéshez képest emellett a biztosítók az elmúlt 12 hónapban közel háromszor ekkora mértékben, 18,9 százalékkal növelték az otthonok egy négyzetméterre jutó átlagos biztosítási összegét, javult tehát a szerződések ár-érték aránya a fogyasztók számára. A 70 millió forintnyi kárkifizetésre (biztosítási összegre) számított díj a lakásbiztosítási kampány hatására 6,9 százalékkal csökkent egy év alatt.

Közölték: a 3,1 millió állandóan lakott hazai ingatlanra kötött egyedi (nem társasházi) lakásbiztosítás közül 2,5 millió nyújt teljes körű fedezetet. A társasház-biztosítások bő 1,7 millió albetét biztonságát szavatolják. A csak ingóságra kötött szerződések száma 381 ezer, míg a nem lakott, jellemzően vidéki ingatlanokra szóló szerződéseké 189 ezer darab.

A jegybank emlékeztet: 

ha egy fogyasztó nem elégedett díjával és/vagy a szolgáltatással, szerződéskötési évfordulóján, illetve a jövő évi márciusi kampány alkalmával van lehetősége a számára legkedvezőbb biztosítási ajánlat kiválasztására és új szerződés megkötésére. 

A lakásbiztosítási piacon az ügyfelek eligazodását az MNB honlapjának MFO és Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi oldalaival is támogatja.
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

