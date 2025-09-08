Magánegészségügy: mennyibe kerül egy vizsgálat?

A magánegészségügy egyre többek mindennapi választása – még akkor is, ha átlagosan 29 258 forintot kell kifizetni egy szakorvosi vagy diagnosztikai vizsgálatért – derül ki az NN Biztosító magánorvosi árindexéből. Bár az árak borsosak, a magyarok több mint fele az elmúlt két évben mégis a magánegészségügyet választotta, és tízből heten tervezik, hogy a jövőben is így tesznek – közölte a vállalat.

A magánegészségügyben a vizsgálatok ára átlagosan 30 ezer forint körül alakul Fotó: ArtPhoto21 / shutterstock (Képünk illusztráció)

Mennyibe kerül a magánorvos?

Az egészség ugyan az első, de nem olcsó. Az NN Biztosító magánorvosi árindex-felméréséből az derül ki, hogy ma egy bármilyen magánorvosi vizsgálat országos átlagára 29 258 forint. Ez az ár a Központi Statisztikai Hivatal által publikált legfrissebb, júniusi nettó havi mediánkereset (395 000 forint) több mint 7 százaléka, vagyis meglehetősen tetemes hányad, mégis folyamatosan növekszik a magánszektorban ellátottak száma. Az NN magánorvosi Áárindexe azt is megmutatta, hogy egy nőgyógyászati vizsgálat 25 és 40 ezer forint között mozoghat, egy bőrgyógyászati kontrollért pedig akár a dupláját is elkérhetik egy magánorvosi rendelőben. Budapest és a vidék között is látványos az árkülönbség: vidéken 7000-8000 forinttal is lehet olcsóbb egy ugyanolyan szakorvosi vizsgálat, mint a fővárosban.

Melyik szakorvoshoz járunk magánban legtöbbet?

A legnépszerűbb szolgáltatások toplistáját továbbra is:

a fogászat vezeti: a megkérdezettek fele járt az elmúlt két évben magánfogorvosnál,

ezt a nőgyógyászat és szülészet (28 százalék),

valamint a laborvizsgálatok (25 százalék),

és a szemészet követi, amelyet 22 százalék keresett fel.

Az ötödik helyen az ultrahang- és egyéb képalkotó diagnosztikai vizsgálatok szerepelnek, amelyeket a válaszadók ötöde említett.



A legfőbb érv a gyorsaság

A magyarok fele az elmúlt két évben a sokszor borsos árak ellenére mégis inkább a privát ellátást választotta, sőt, a tendencia nő, és a megkérdezettek túlnyomó többsége (70 százalék) tervezi, hogy a jövőben magánszolgáltatóhoz fordul. A döntést azzal indokolták, hogy mert itt a szolgáltatások kiszámíthatóan magas minőségben érhetőek el, és nem kell hónapokat várni a sokszor elengedhetetlen kezelésekre. A betegek több mint fele (51 százalék) éppen a hosszú állami várólisták miatt választ magánszolgáltatót. Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, ez nem magyar jelenség, sőt Magyarország nem is áll rosszul ebben a tekintetben, de aki beteg, gyorsan akar ellátást. A páciensek többsége úgy érzi, hogy a magánintézményekben valóban figyelnek rájuk, és jobban értékelik az idejüket. A döntés mögött gyakran hétköznapi élethelyzetek is állnak: ha gyorsan szeretnénk időpontot, ha fontos a biztonságérzetünk, vagy ha egyszerűen szeretnénk, hogy nyugodt környezetben, kellő figyelemmel foglalkozzanak velünk. Nem véletlen, hogy különösen a fiatalabb korosztály körében nő rohamosan a magánorvosok népszerűsége – ők sokszor természetesnek veszik, hogy a magánszektorhoz fordulnak. A kutatás szerint legtöbben (81 százalék) saját zsebből rendezik a költségeket, és sokan érzik is ezt komoly anyagi tehernek. Egyre többeknél jelenik meg ugyanakkor a munkaadói egészségbiztosítás vagy az egészségpénztári megoldás, ami enyhíti a kiadásokat, és kényelmesebb hozzáférést ad a színvonalas ellátáshoz. A cégek szerepe ezen a téren egyre fontosabb: nemcsak dolgozóik egészségét védhetik, de lojalitást és bizalmat is építhetnek.





