Még egy rekord született a nyáron, de most az autópályán

Minden eddiginél több e-matricát vásárolt az utazóközönség idén nyáron: összesen közel 4 786 000 darab úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők június, július és augusztus hónapban. Az autópálya-matricák nagyobb részét, mintegy 60 százalékát külföldi felségjelű járműre vásárolták – derül ki a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) adataiból. Mint azt Bartal Tamás, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, a nyári hónapokban a rövidebb érvényességi idejű e-matricák fogynak jobban, a legnépszerűbb a heti,

amelyet a darabszámot tekintve sorrendben a napi majd a havi jogosultság követ. Mindegyikből jóval többet vesznek külföldi járműre a közlekedők.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) adatai szerint augusztus végéig összesen 11 682 000 darab autópálya-matricát vásárolt az utazóközönség, éves országos jogosultságból mintegy 706 ezer, havi e-matricából közel 1 424 000, heti (10 napos) úthasználati jogosultságból kicsivel több mint 4 916 000, napi matricából bő 1 824 000, vármegyei érvényességű autópálya-matricából pedig mintegy 2 811 000 darabot vettek az úthasználók.

Nyáron az utazóközönség inkább a rövidebb érvényességű e-matricákat részesíti előnyben. Ebben a három hónapban vásárolták meg a közlekedők az 55 százalékát az idei év első nyolc hónapjában összesen elkelt heti-, napi- és havimatrica-mennyiségnek: június, július és augusztus hónapban valamivel több, mint 2 562 000 darab heti (10 napos), mintegy 976 ezer darab napi és közel 911 ezer darab havi úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők.

„Ezek a típusú matricák az említett nyári hónapokban egyértelműen a külföldi úthasználók körében népszerűek: a napi matricák 76 százalékát, a havi jogosultságok 67 százalékát, míg a heti (10 napos) érvényességű e-matricák 57 százalékát vették külföldi honosságú járműre a közlekedők.” – mondta el a nyári matricavásárlásokról Bartal Tamás, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A külföldi honosságú járműveket tekintve elmondható, hogy heti (10 napos) úthasználati jogosultságból német (közel 314 ezer db), román (több mint 256 ezer db) és szlovák (mintegy 170 ezer db) felségjelzésű járműre vették a legtöbbet a közlekedők. A napi matricából német (mintegy 205 ezer db), román (közel 110 ezer db) és osztrák (több mint 56 ezer db) honosságú járműre vásárolták a legtöbbet, míg a havi matricából szintén német (több mint 194 ezer db), osztrák (bő 77 ezer db) és román (mintegy 62 ezer db) felségjelzésű járműre vettek a legtöbbet a közlekedők.