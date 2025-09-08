elektromos autókvállalatpályázat

Még gyorsabban mehet a flottazöldítés

Tízmilliárd forinttal megemeli a kormány a vállalati e-autó támogatási program keretösszegét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 9:28
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
A kormány 30 milliárd forintról 40 milliárd forintra emeli a vállalati e-autó támogatás keretösszegét – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.

Czepek Gábor elmondta, a tízmilliárd forint pluszforrásból közel hétmilliárd forint vidéki pályázatokra megy, és ezzel elérhetővé válik, hogy 2020-hoz képest tízszeresére emelkedik a tisztán elektromos meghajtású autók száma. Eddig 7700 pályázat érkezett be, amely tovább emelkedhet, így akár 4 millió forint támogatáshoz is juthat egy sikeres pályázó – jegyezte meg. A pályázat a kormány zöldpolitikájának újabb jelentős eleme, amelyre decemberig várják a jelentkezőket – tette hozzá.

 

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

