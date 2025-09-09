Új korszak kapujában – bemutatták Magyarország új Mesterséges intelligencia stratégiáját

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy hazánk a technológiai átalakulás nyertese maradjon, ezért megújított Mesterséges intelligencia stratégiájában, amely a 2020-ban elfogadott stratégia főbb célkitűzéseit megtartva, az elmúlt időszak technológiai és jogi változásait is figyelembe véve új intézkedéseket határoz meg a 2030-ig tartó időszakra. A technológia gyors fejlődésére tekintettel ezentúl évente vizsgálják felül a stratégia célokat – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Megjelent az új Mesterséges intelligencia stratégia 2030-ig (Fotó: A9 Studio/Shutterstock)

Mesterséges intelligencia: a kihívásban rejlő lehetőség

Emlékezetnek: az első magyar Mesterséges intelligencia stratégia 2020-ban született meg. Az azóta eltelt időszakban azonban jelentős változások történek a mesterséges intelligencia (MI) világában, új uniós szabályozás született, felgyorsult a technológiai fejlődés, és széles körben elterjedt a nagy nyelvi modellek használata.

Ezek a változások egyszerre jelentenek kihívást és lehetőséget Magyarország számára.

Kihívást jelent például a technológia által generált hamis adattömeg, kiemelt jelentőséggel bír ezért a digitális- és adatszuverenitás.

Kihívást jelent továbbá, hogy a legmodernebb megoldások egyre gyorsabban alakítják át a munkaerőpiacot és a vállalatok működését.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia megfelelő alkalmazása hatékonyabbá teszi a munkavégzést, ami a magyar vállalatok és az ország számára egyaránt versenyelőnyt jelenthet.

A stratégia megújításakor cél volt, hogy Magyarország továbbra is nyertese maradjon a technológiai átalakulásnak. Ezért az új dokumentum átfogóan fogalmazza meg a gazdasági, társadalmi és technológiai célokat a 2025–2030 közötti időszakra.

A 2020-ban elfogadott fő célkitűzések ma is aktuálisak. Az új stratégia legfontosabb indikátorai ezért továbbra is:

15 százalék MI indukálta GDP növekményt,

a magyar vállalati szektor 26 százalékos átlagos termelékenységnövekedését,

és egymillió magasabb hozzáadott értékű, MI támogatott munkakör létrejöttét tűzik ki célul.

Hangsúlyos területek

MI a társadalomért – célja a mesterséges intelligencia bevezetése a közszolgáltatások, az oktatás, az egészségügy és a közlekedés területén. MI a technológiáért – célja az adatvagyon strukturálása és hozzáférhetővé tétele a mesterséges intelligencia hatékony fejlesztéséhez, valamint a korszerű technológiai alapok megteremtése a gazdaság digitális transzformációjához és a fenntartható adatalapú döntéshozatalhoz. Mindezek mellett hangsúlyos a nyílt forráskódú fejlesztések ösztönzése, a kiberbiztonság és a hardveres infrastruktúra erősítése. MI az üzletért – célja a versenyképesség növelése, a hatékonyság javítása és új üzleti modellek kialakítása. Az MI alkalmazása a gyártás, a kkv-k, az egészségügy, az agrárium és a logisztika területén hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a képzett munkaerő korszerű foglalkoztatásához és a fenntarthatósághoz.

A cél, hogy 2030-ra az MI hozzájáruljon a GDP növekedéséhez, a versenyképességhez, a munkahelyteremtéshez és az MI okozta változásokra való tudatos és széleskörű felkészüléshez.

Az MI alkalmazásának ösztönzése – MI-megoldások a kkv szektorban, közszolgáltatásokban és mindennapokban.

Az uniós szabályozás (AI Act) hatékony végrehajtása – olyan intézményrendszer kialakításával, amely a felhasználók védelme mellett a technológia jogszerű felhasználását és terjedését is elősegíti.

Biztonságos szabályozás – az EU-hoz illeszkedő etikai és jogi keretek.

MI-infrastruktúra – magyar szuperszámítógép és MI Üzem („AI Factory”).

Oktatás és képzés – 2030-ig 2,5 millió ember szerezzen MI-kompetenciát.

Adatgazdaság és adattárca – biztonságos, hatékony adatáramlás a polgárok és vállalkozások érdekében.

Kutatás-fejlesztés és innováció – hazai és nemzetközi együttműködések erősítése.

Éves frissítés – annak érdekében, hogy mindig lépést tartsunk a technológia sebességével.



Közös érdek a stratégia végrehajtása

Magyarország Mesterséges intelligencia stratégiája nem csupán technikai dokumentum, hanem átfogó társadalmi és gazdasági program. A stratégia sikeres végrehajtása a kormányzat, a tudományos élet, az üzleti szféra és a társadalom közös érdeke és lehetősége is egyben.