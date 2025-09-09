Nemzetgazdasági Minisztériummesterséges intelligenciagazdaság

Új korszak kapujában – bemutatták Magyarország új Mesterséges intelligencia stratégiáját

2030-ra egymillió új munkahely, szuperszámítógép és 2,5 millió MI-kompetens ember a cél. Bemutatkozott Magyarország legújabb Mesterséges intelligencia stratégiája.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 12:22
A mesterséges intelligencia rohamléptekkel fejlődik, ami mindeddig teljesen elképzelhetetlen új civilizációs perspektívákat nyit meg Fotó: VSC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy hazánk a technológiai átalakulás nyertese maradjon, ezért megújított Mesterséges intelligencia stratégiájában, amely a 2020-ban elfogadott stratégia főbb célkitűzéseit megtartva, az elmúlt időszak technológiai és jogi változásait is figyelembe véve új intézkedéseket határoz meg a 2030-ig tartó időszakra. A technológia gyors fejlődésére tekintettel ezentúl évente vizsgálják felül a stratégia célokat – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A bevásárlási szokásokat megváltoztathatja a mesterséges intelligencia
Megjelent az új Mesterséges intelligencia stratégia 2030-ig (Fotó: A9 Studio/Shutterstock)

Mesterséges intelligencia: a kihívásban rejlő lehetőség

Emlékezetnek: az első magyar Mesterséges intelligencia stratégia 2020-ban született meg. Az azóta eltelt időszakban azonban jelentős változások történek a mesterséges intelligencia (MI) világában, új uniós szabályozás született, felgyorsult a technológiai fejlődés, és széles körben elterjedt a nagy nyelvi modellek használata.

Ezek a változások egyszerre jelentenek kihívást és lehetőséget Magyarország számára. 

  • Kihívást jelent például a technológia által generált hamis adattömeg, kiemelt jelentőséggel bír ezért a digitális- és adatszuverenitás. 
  • Kihívást jelent továbbá, hogy a legmodernebb megoldások egyre gyorsabban alakítják át a munkaerőpiacot és a vállalatok működését. 

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia megfelelő alkalmazása hatékonyabbá teszi a munkavégzést, ami a magyar vállalatok és az ország számára egyaránt versenyelőnyt jelenthet.

A stratégia megújításakor cél volt, hogy Magyarország továbbra is nyertese maradjon a technológiai átalakulásnak. Ezért az új dokumentum átfogóan fogalmazza meg a gazdasági, társadalmi és technológiai célokat a 2025–2030 közötti időszakra.

A 2020-ban elfogadott fő célkitűzések ma is aktuálisak. Az új stratégia legfontosabb indikátorai ezért továbbra is: 

  • 15 százalék MI indukálta GDP növekményt, 
  • a magyar vállalati szektor 26 százalékos átlagos termelékenységnövekedését, 
  • és egymillió magasabb hozzáadott értékű, MI támogatott munkakör létrejöttét tűzik ki célul.

Hangsúlyos területek

  1. MI a társadalomért – célja a mesterséges intelligencia bevezetése a közszolgáltatások, az oktatás, az egészségügy és a közlekedés területén.
  2. MI a technológiáért – célja az adatvagyon strukturálása és hozzáférhetővé tétele a mesterséges intelligencia hatékony fejlesztéséhez, valamint a korszerű technológiai alapok megteremtése a gazdaság digitális transzformációjához és a fenntartható adatalapú döntéshozatalhoz. Mindezek mellett hangsúlyos a nyílt forráskódú fejlesztések ösztönzése, a kiberbiztonság és a hardveres infrastruktúra erősítése.
  3. MI az üzletért – célja a versenyképesség növelése, a hatékonyság javítása és új üzleti modellek kialakítása. Az MI alkalmazása a gyártás, a kkv-k, az egészségügy, az agrárium és a logisztika területén hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a képzett munkaerő korszerű foglalkoztatásához és a fenntarthatósághoz.

A cél, hogy 2030-ra az MI hozzájáruljon a GDP növekedéséhez, a versenyképességhez, a munkahelyteremtéshez és az MI okozta változásokra való tudatos és széleskörű felkészüléshez.

  • Az MI alkalmazásának ösztönzése – MI-megoldások a kkv szektorban, közszolgáltatásokban és mindennapokban.
  • Az uniós szabályozás (AI Act) hatékony végrehajtása – olyan intézményrendszer kialakításával, amely a felhasználók védelme mellett a technológia jogszerű felhasználását és terjedését is elősegíti.
  • Biztonságos szabályozás – az EU-hoz illeszkedő etikai és jogi keretek.
  • MI-infrastruktúra – magyar szuperszámítógép és MI Üzem („AI Factory”).
  • Oktatás és képzés – 2030-ig 2,5 millió ember szerezzen MI-kompetenciát.
  • Adatgazdaság és adattárca – biztonságos, hatékony adatáramlás a polgárok és vállalkozások érdekében.
  • Kutatás-fejlesztés és innováció – hazai és nemzetközi együttműködések erősítése.
  • Éves frissítés – annak érdekében, hogy mindig lépést tartsunk a technológia sebességével.
     

Közös érdek a stratégia végrehajtása

Magyarország Mesterséges intelligencia stratégiája nem csupán technikai dokumentum, hanem átfogó társadalmi és gazdasági program. A stratégia sikeres végrehajtása a kormányzat, a tudományos élet, az üzleti szféra és a társadalom közös érdeke és lehetősége is egyben.

Magyarország Mesterséges intelligencia stratégiája (2025–2030) az alábbi linken érhető el: Magyarország kormánya – Magyarország Mesterséges intelligencia stratégiája 2025–2030

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.