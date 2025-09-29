Itthon is százezreket érint a munkafüggőség, ami életeket tehet tönkre és a gazdaságnak is súlyos károkat okoz

Mai modern társadalmunkban a munka nem csupán a megélhetés eszköze, hanem sokak számára az önmegvalósítás és a siker egyik legfontosabb terepe. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a munkához való viszony túlzottá válik, és a mindennapok szinte minden területét uralni kezdi. Az úgynevezett munkaalkoholista (angolul: workaholic) vagy ahogy inkább idehaza hívjuk, a munkamániás, munkafüggő emberek számára a munka válik a legfőbb céllá, háttérbe szorítva a magánéletet, kapcsolatokat és az egészséget. Ők kényszeresen, kontroll nélkül és túlzott mértékben, függő módjára folyamatosan dolgoznak, akkor is, ha nincs rá szükség, és még ha a munkafüggőség az egészségük, illetve kapcsolataik rovására is megy.

Nemzetközi vizsgálatok szerint a munkamánia összefügg a stresszel, a depresszióval, a szorongással, idővel különféle fizikai tünetekkel és betegségekkel (gyomorfájás, fejfájás, magas vérnyomás, szívbetegségek), alvászavarokkal és kiégéssel, fokozva ezek hatását az egyénnél.

A munkafüggőség okai

A munkamánia mögött több tényező is állhat, illetve azok kombinációja. A munkafüggőség alapvetően egy pszichológiai (és érzelmi) hátterű függőség, amikor az illető az élete értelmét és kiteljesedését a munkájához köti, abban éli ki, onnan vár elismerést és visszajelzést. Mindezek mögött gyakran állnak gyermekkori lelki sérelmek, traumák, ugyanígy kihathat a rossz szülői minta, különféle személyiségjegyek (perfekcionizmus, alacsony önértékelés, kisebbrendűségi érzés, narcisztikus jegyek). Ilyenkor a függő állandó külső visszacsatolásra vágyik.

A pszichológiai okok mellett fontos hatást fejthet ki a külső környezet is. A munkahelyi kultúra, az elvárások, az esetleges túlzott teljesítménynyomás és a versengő munkahelyi légkör szintén hajlamosít a munkafüggőségre. Ide kapcsolódik a FOMO jelenség, a kimaradástól való félelem, amely arra készteti az egyént, hogy állandóan, akár szabadság, hétvége alatt is jelen legyen, elkerülve a társasági vagy szakmai kirekesztettség érzését.

Másrészt nagyobb körben, a társadalom felől is nyomás nehezedhet az egyénre. A siker és a státusz sokszor a kemény munkával azonosul, főleg a nyugati, individualista kultúrákban, ahol az ember értékét az adja meg, milyen munkája van, mennyit keres.

Ugyanígy kiváltó ok lehet a stressz és a menekülés: azért temetkezhetnek a munkába, hogy elkerüljék a magánéleti és kapcsolati problémákat, mivel a munkában könnyebben kapnak visszaigazolást. Az érintettek nem tudnak máshogyan megbirkózni a stresszel és szorongással, ezért a munkába vetik magukat – derül ki az Oeconomus elemzéséből.

A munkahelyi kultúra szerepe a munkamániában

A rossz munkahelyi kultúra mind elősegítő, mind fenntartó tényezőként fontos szerepet játszhat a munkamániában: ha például olyan a közeg a munkahelyen, amely állandó teljesítmény- és túlmunkaelvárást támaszt, ezeket teszi „normalitássá”, illetve versengő a légkör. Ugyanígy romboló lehet, ha nem támogatják a munka–élet egyensúlyát, nem tartják tiszteletben a pihenést és a szabadidőt. Ilyen környezetben a munkamániás viselkedés nemcsak érthető, hanem akár kollektív norma is lehet.