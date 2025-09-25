Eladók, erre érdemes figyelni: 3 hiba, ami késlelteti az Otthon startos vevővel az üzletet

Az Otthon start program új lendületet hozott a lakáspiacon, amire nemcsak a vevőknek, az eladóknak is érdemes felkészülniük. A támogatott hitel feltételei, a banki értékbecslés és az ingatlan jogi státusza mind olyan tényezők, amelyek könnyen megakaszthatják az ügyletet. A money.hu szakértői ennek kapcsán gyűjtötték össze, mire érdemes eladóként figyelni, ha Otthon Start hitelből vagy más támogatott hitellel való kombinációjából finanszíroz a vevő.

Az Otthon start programban érkező vevőt több ponton is segítheti az eladó

Az Otthon start felrobbantotta az ingatlanpiacot

Az Otthon start program elindulása látványosan megmozgatta az ingatlanpiacot: a kereslet duplázódása mellett az eladók is aktivizálódtak. Az ingatlan.com adatai alapján:

szeptember első három hetében 20 százalékkal több lakóingatlan-hirdetés jelent meg, mint egy évvel korábban,

havi szinten pedig 31 százalékos bővülés látszik.

Budapesten a tulajdonosok 71 százalékkal,

a megyei jogú városokban 60 százalékkal adtak fel több hirdetést, miközben a frissen meghirdetett lakások 76 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek.

Először is az eladóknak számolniuk kell azzal, hogy a támogatott hitel igénybevételéhez a vételár és a bank által meghatározott forgalmi érték közötti különbség nem lehet nagyobb 20 százaléknál. Ha például egy ingatlant 65 millió forintért hirdetnek, de az értékbecslő 50 millió forintra taksálja, a bank elutasíthatja a finanszírozást.

Fontos tehát a reális árazás, hiszen a vevő hitelképessége és a banki értékbecslés egyaránt döntő tényező. A pontos értékmeghatározás érdekében az értékbecslő összehasonlítja az ingatlant a környék hasonló, a közelmúltban értékesített ingatlanaival is. Mivel a program csak néhány hete indult, a megvalósult tranzakciók még nem feltétlenül tükrözik az aktuális piaci árak emelkedését. Az értékbecslés igazolja azt is, hogy az ingatlan a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.

Az Otthon start programban meghatározott vételár-korlát lakás esetén legfeljebb 100 millió forint, család ház esetben maximum 150 millió forint. Ez különösen érdekes lehet az olyan típusú ingatlanok eladásánál, amikre a köznyelvben házként hivatkozunk, de jogilag sokszor lakásként vannak nyilvántartva, ilyenek az ikerházak például. Amennyiben a vevő az Otthon start hitelt más állami támogatással, például a Csok plusszal együtt venné igénybe, az ingatlannak mindkét jogszabály feltételeinek meg kell felelnie. Ez például az alapterület meghatározásánál lehet lényeges. A támogatott lakáshitelek feltétele továbbá, hogy az ingatlan lakásként vagy lakóházként legyen nyilvántartva, és az ingatlan-nyilvántartásbeli adatok egyezzenek a valósággal. Egy beépített, de nem feltüntetett terasz vagy más rendezetlenség akadálya lehet a hitelnek. Az sem megengedett, hogy az eladó közeli hozzátartozója, élettársa vagy saját cége adja el az ingatlant a hitelfelvevőnek. A fix 3 százalékos lakáshitelnél kizáró ok lehet, ha az ingatlan külterületen található (kivéve, ha tanya), ha haszonélvezet terheli, vagy ha csak résztulajdon kerül értékesítésre.