Lezárult a KSH szegénységi adatainak revíziója – hoppon maradtak a károgók

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pontot tett a „botrányhullám” végére: lezárult a 2018 és 2023 közötti EU–SILC-felmérés adatainak felülvizsgálata, azaz a 2022-es népszámlálás népességadatait felhasználó újrasúlyozás, ellenőrzés. A revízió kapcsán kiderült, 2023-ban kevesebb volt a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya Magyarországon, mint előzőleg közölték – sőt, 2022-höz képest még javult is.

Rutinszerű gyakorlat a revízió

Nem a sajtóban felkapott, áltudományos alapokon nyugvó bírálatok indították el a felülvizsgálatot, a revízió rutinszerű gyakorlat volt, amelynek célja a mérések hosszabb távú megbízhatóságának szavatolása – közölték a hivatal munkatársai egy sajtótájékoztatón, amelyen az ellenőrzés eredményeiről számoltak be.

A statisztikusok finomhangolták a jövedelemadatok pótlási módszerét – amitől így kisimult a korábban előforduló kiugró érték – , és pontosították a bruttósítási algoritmust. Ez utóbbi megszüntette azt a furcsa inkonzisztenciát, amely a nettó és bruttó jövedelmek között jelentkezett. A sajtótájékoztatón kiemelték, minden eddigi mérés és közölt mutató a nettó jövedelmet vette alapul, így az eltérés amúgy is technikai volt, semmi érdemi torzításról nem beszélhetünk. A sajtótájékoztatón a KSH munkatársai közölték, a mintavételes eljárás esetében, hogyha az egészen apró mintákat vizsgálják a kutatók, ahogy csökken a vizsgált minta darabszáma, úgy fedezhető fel az anomália. Leszögezték, ezek az eltérések az Eurostat sztenderdjeinek megfelelnek, a mutatókat pedig nem befolyásolják.

Hab a tortán – 2023-ban kevesebben éltek szegénységben, mint 2022-ben

A nyugdíjasok helyzete javult az újrasúlyozás következtében. A 18 év alattiak mutatója kismértékben romlott, de nem jelentősen, ami változtatja meg az általános trendet. Az összkép szerint a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya (AROPE) 2023-ban nem nőtt, hanem épphogy csökkent, azaz javulás történt 2022-höz viszonyítva.

A frissített adatok tovább finomítják a korábbi becsléseket, és a korábbinál pontosabb elemzésekre adnak lehetőséget. A revideált adatokat az Eurostat is validálta, és hamarosan publikálja. Az pedig már csak hab a tortán, hogy mindeközben kiderült: 2023-ban kevesebben éltek szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitéve Magyarországon, mint 2022-ben.