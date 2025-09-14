Telekomosok, figyelem! Napokig többórás, akár félnapos kiesésre kell számítani a szolgáltatásban

Kedd hajnalban, 0 óra és 5 óra között Székesfehérvár – 300 perc –, valamint Apc, Lőrinci, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Szűcsi és Zagyvaszántó – 240 perc –, Bodajk, Csókakő és Mór – 120 perc–, valamint Kisköre, Kömlő, Tiszanána – 180 perc – érintett.

Szerdán Budapest XI. kerületében 10 és 16 óra között akár 2 órán át is szünetelhetnek a szolgáltatások.

Csütörtökön hajnalban, illetve reggel Recsk, Bezi, Győrsövényház, Rábapatona, Dány, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok egyes részein lehet időszakos üzemszünet. Csütörtökön 23 órától pénteken 5 óráig Budapest II. kerületében kell szolgáltatáskiesésre számítani, ez legfeljebb 120 percig tarthat.