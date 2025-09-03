A Tisza-adó a bírók fizetését is évi 3 millióval csökkentené

Gyakorlatilag kidobhatják az ablakon a folyamatban lévő béremelésüket a bírók, amennyiben megvalósulnak a Tisza Párt adótervei. Múlt kedden ismertetett egy dokumentumot az Index, amelyből az derült ki, hogy a párt eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint a 15 százalékos kulcs 416 ezer forintig, tehát csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg, efölött 22 százalékos adósáv lépne be, egészen 1,250 millió forintig, onnantól pedig 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. Ezzel az új adó a munkavállalók kétharmadát sújtaná – emlékeztetett a Világgazdaság.

A Központi Statisztikai Hivatal évről évre közli a nemzetgazdasági bruttó átlagkereseteket egyes foglalkoztatási típusokra lebontva. Tavaly a bírók, fogalmazók bruttó átlagkeresete 1 284 582 forint volt, ám a valóságban ma ennél többet kereshetnek. Az év elején indította el a kormány az igazságügyi dolgozók bérrendezését, ennek jegyében a bíró és az ügyészi illetményalap a jelenlegi 566 660 forintól 651 660 forintra emelkedett. Az emelés végére, 2027. január 1-jére pedig a bírók fizetése eléri 2,250 millió forintot.

Ekkora kereset után jelenleg 337 500 forint szja-t kell megfizetnie egy munkavállalónak, így a tb-járulékok levonása után a tisztán haza vihető fizetés 1 496 250 forint. Mivel a többkulcsos adórendszerben eltérő szja-kulcsok érvényesek a teljes jövedelmen belül, ráadásul a bírók fizetése már 33 százalékos kulcs alá esne, ez azt jelenti, hogy ha a Tisza Párt tervei megvalósulnának, akkor 2027-től nem másfél milliót, hanem 1 257 870 forintot vihet haza majd egy bíró átlagosan, ami havonta 238 380 forinttal kevesebb jövedelmet, míg évente 2 860 560 forint mínuszt jelent.

Sőt, akár még ettől is nagyobb lehet az eltérés, mivel a korral és az előmenetellel együtt emelkednek a fizetések a bíróknál, tehát nem túlzás azt állítani, hogy akár hárommillió forinttal is kevesebbet kereshet majd egy bíró.