Tisza Pártadóreálbérek

A Tisza-adó a bírók fizetését is évi 3 millióval csökkentené

Az adórendszer szétverése a béremelések eredményét is lerontaná.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 16:53
A bírók is ráfizetnénet a Tisza-adóra Fotó: Northfoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gyakorlatilag kidobhatják az ablakon a folyamatban lévő béremelésüket a bírók, amennyiben megvalósulnak a Tisza Párt adótervei. Múlt kedden ismertetett egy dokumentumot az Index, amelyből az derült ki, hogy a párt eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint a 15 százalékos kulcs 416 ezer forintig, tehát csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg, efölött 22 százalékos adósáv lépne be, egészen 1,250 millió forintig, onnantól pedig 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. Ezzel az új adó a munkavállalók kétharmadát sújtaná – emlékeztetett a Világgazdaság.

A Központi Statisztikai Hivatal évről évre közli a nemzetgazdasági bruttó átlagkereseteket egyes foglalkoztatási típusokra lebontva. Tavaly a bírók, fogalmazók bruttó átlagkeresete 1 284 582 forint volt, ám a valóságban ma ennél többet kereshetnek. Az év elején indította el a kormány az igazságügyi dolgozók bérrendezését, ennek jegyében a bíró és az ügyészi illetményalap a jelenlegi 566 660 forintól 651 660 forintra emelkedett. Az emelés végére, 2027. január 1-jére pedig a bírók fizetése eléri 2,250 millió forintot.

Ekkora kereset után jelenleg 337 500 forint szja-t kell megfizetnie egy munkavállalónak, így a tb-járulékok levonása után a tisztán haza vihető fizetés 1 496 250 forint. Mivel a többkulcsos adórendszerben eltérő szja-kulcsok érvényesek a teljes jövedelmen belül, ráadásul a bírók fizetése már 33 százalékos kulcs alá esne, ez azt jelenti, hogy ha a Tisza Párt tervei megvalósulnának, akkor 2027-től nem másfél milliót, hanem 1 257 870 forintot vihet haza majd egy bíró átlagosan, ami havonta 238 380 forinttal kevesebb jövedelmet, míg évente 2 860 560 forint mínuszt jelent.

Sőt, akár még ettől is nagyobb lehet az eltérés, mivel a korral és az előmenetellel együtt emelkednek a fizetések a bíróknál, tehát nem túlzás azt állítani, hogy akár hárommillió forinttal is kevesebbet kereshet majd egy bíró.

További részletek itt olvashatók:

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2025/09/uj-ado-beremeles-szja-kormany-biro-szakma-fizetes

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvendégmunkás

Na most légy polkorrekt, tesó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.