Rendkívüli

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

Koncz ZsófiaEurópai UnióTiszaadóemelés

A gyermekes családok mellett a fiatalok is rosszul járnának a Tisza adótervével + videó

– Az adóemelés, illetve az szja-mentességek és az adókedvezmény eltörlése a családoknak havonta több százezer forint kiesést jelentene – mondta Koncz Zsófia. Az államtitkár szerint a Tisza által tervezett progresszív adózás bevezetése a fiatalokat is érintheti, hiszen például a 25 éven aluliak szja-mentessége is veszélybe kerülhet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 11:17
Fotó: MTI/Purger Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 A többkulcsos adórendszert mi, magyarok egyszer már kipróbáltuk, és tudjuk, hogy a nap végén a magyar családok fognak rosszul járni. Pont ez történt,  a családi adókedvezményt egy és két gyermek esetében teljesen megszüntették, három gyermek esetében is csökkentették – mondta Koncz Zsófia a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveiről. A családokért felelős államtitkár a közmédiában úgy fogalmazott, ez egy elég biztos dolog lehet, mert tudjuk jól, hogy az Európai Unió ezt várja el, hiszen minden országspecifikus jelentésben támadják a családokat segítő intézkedéseinket. 

– Az adóemelés, illetve az szja-mentességek és a családi adókedvezmény eltörlése a családoknak havonta több százezer forint kiesést jelentene. 

Magyar Péterék adótervei szerint már havi bruttó 400 ezer forint felett mindenki többet fizetne, például egy család – két kereső esetén – akár félmillió forinttól is elesne, a szakértők szerint négymillióan több adót fizetnének– sorolta Koncz Zsófia.

Mint mondta, 

a Tisza által tervezett progresszív adózás bevezetése a fiatalokat is érintheti, hiszen például a 25 éven aluliak szja-mentessége szintén veszélybe került. 

Kiemelte, hogy jelenleg a kormány a jövő évi költségvetésben a GDP öt százalékát fogja a magyar családokra fordítani, összesen 4802 milliárd forintot, amit Brüsszel nem jó szemmel néz, miként a most bevezetett fix 3 százalékos otthonteremtési támogatást se.

A politikus az iskolakezdéssel kapcsolatban megemlítette, hogy a családokat több mint harmincféle támogatási intézkedés segíti, és vannak közöttük olyanok is, amelyek kifejezetten az iskolakezdésnél nyújtanak segítséget.

 – 2020 óta ingyenes a tankönyv, 13 millió tankönyvet kap 1,2 millió diák, ötszázezer laptopot adtunk korábban a diákoknak, a rászorulóknak nyolcvanezer tanszercsomaggal tudnunk segíteni 

– mondta.

Az államtitkár szót ejtett a nyári Erzsébet-táborokról is, amelyeken 2012 óta másfél millió gyerek vett részt, több helyszínen. – Idén ötvenezren táboroztak az Erzsébet-táborokban, és 110 ezren fognak egész évben, ami mindenféle szempontból rekord – tette hozzá.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu