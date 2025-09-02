A gyermekes családok mellett a fiatalok is rosszul járnának a Tisza adótervével + videó

A többkulcsos adórendszert mi, magyarok egyszer már kipróbáltuk, és tudjuk, hogy a nap végén a magyar családok fognak rosszul járni. Pont ez történt, a családi adókedvezményt egy és két gyermek esetében teljesen megszüntették, három gyermek esetében is csökkentették – mondta Koncz Zsófia a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveiről. A családokért felelős államtitkár a közmédiában úgy fogalmazott, ez egy elég biztos dolog lehet, mert tudjuk jól, hogy az Európai Unió ezt várja el, hiszen minden országspecifikus jelentésben támadják a családokat segítő intézkedéseinket.

– Az adóemelés, illetve az szja-mentességek és a családi adókedvezmény eltörlése a családoknak havonta több százezer forint kiesést jelentene.

Magyar Péterék adótervei szerint már havi bruttó 400 ezer forint felett mindenki többet fizetne, például egy család – két kereső esetén – akár félmillió forinttól is elesne, a szakértők szerint négymillióan több adót fizetnének– sorolta Koncz Zsófia.

Mint mondta,

a Tisza által tervezett progresszív adózás bevezetése a fiatalokat is érintheti, hiszen például a 25 éven aluliak szja-mentessége szintén veszélybe került.

Kiemelte, hogy jelenleg a kormány a jövő évi költségvetésben a GDP öt százalékát fogja a magyar családokra fordítani, összesen 4802 milliárd forintot, amit Brüsszel nem jó szemmel néz, miként a most bevezetett fix 3 százalékos otthonteremtési támogatást se.

A politikus az iskolakezdéssel kapcsolatban megemlítette, hogy a családokat több mint harmincféle támogatási intézkedés segíti, és vannak közöttük olyanok is, amelyek kifejezetten az iskolakezdésnél nyújtanak segítséget.

– 2020 óta ingyenes a tankönyv, 13 millió tankönyvet kap 1,2 millió diák, ötszázezer laptopot adtunk korábban a diákoknak, a rászorulóknak nyolcvanezer tanszercsomaggal tudnunk segíteni

– mondta.

Az államtitkár szót ejtett a nyári Erzsébet-táborokról is, amelyeken 2012 óta másfél millió gyerek vett részt, több helyszínen. – Idén ötvenezren táboroztak az Erzsébet-táborokban, és 110 ezren fognak egész évben, ami mindenféle szempontból rekord – tette hozzá.