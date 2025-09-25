Történelmi léptékű bővítés zajlik ezen az autópályán

Hetvennyolc kilométer hosszan bővül az M1-es autópálya, olyan műszaki tartalommal és hosszúságban, amire eddig nem volt példa Magyarországon – olvasható a Magyar Építők Facebook-bejegyzésében.

A projekt során 2×3 sáv épül ki, intelligens leállósávval, így Budapest és Győr között akár 2×4 sávon is haladhat majd a forgalom.

Nagy méretű drónok segítik a közlekedésbiztonságot, gyorsabbá téve a balesetek kezelését.

72 híd és felüljáró, valamint 11 csomópont is megújul, miközben a forgalom végig biztosított marad.

Ez nem egyszerű sávbővítés, hanem egy évtizedekre meghatározó fejlesztés a hazai közlekedés jövőjéért – fogalmaznak.

Szeptember 22-én Bicske térségében az érintett öt szervezet közös sajtótájékoztatón számolt be az M1-es autópálya három hete zajló bővítéséről. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. a hazai útépítés történetének legnagyobb autópálya-bővítését végzi el az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával. A beruházásban a tavaly ősszel indított előkészítő munkák után szeptember 1-jétől a növényzet eltávolítása és az üzemi átjárók építése kezdődött meg.

Az eseményen bemutatták az MKIF nagy méretű drónjait is, amelyek a jövőben jóval hatékonyabbá teszik majd a balesetek után forgalmi helyzetek kezelését, miután gyorsan a helyszínre érkezve azonnali adatokat szolgáltatnak az üzemeltetőnek. A drónok pontosan be tudják mérni például egy baleset helyszínét, és a koordinátákat megoszthatják a rendőrökkel, illetve a mentőkkel, akik így gyorsabban és hatékonyabban tudják elvégezni a feladataikat.



