Újra kapható a magyarok régi kedvelt üdítője

Felült a Márka Üdítőgyártó Kft. a retrovonatra és idén augusztusban újraindította a Róna üdítők forgalmazását. Az italmárka 1970-es és 1980-as években az egyik legnépszerűbb hazai palackos italnak számított, és évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar italválasztéknak. Nem mellesleg a gyártó nevével azonos Márka is ilyen volt.

Emlékezetes, hogy akkoriban még a Traubisóda is nagyon ment.

Az újra piacra kerülő termékek a klasszikus ízekben – kóla és narancs – érhetők el, kétliteres PET-palackos kiszerelésben, vagyis a gyártó egyelőre a kiskereskedelmi igényeket igyekszik kielégíteni. Annak idején Rónát lehetett kapni üveges kiszerelésben is. Ugyanakkor nem Budapest-specifikus volt az értékesítés, a fővárosban csak nagyon kevés boltban lehetett kapni.

A visszatérés célja, hogy a retró termékek iránti megnövekedett keresletet kiszolgálják, és lehetőséget adjanak a fogyasztóknak a gyerekkori ízek újraélésére – áll a gyártó által kiadott közleményben.

A vállalat portfóliójában több más üdítő is elérhető, amelyek közül a Róna különleges helyet foglal el, mivel sokak számára a nyolcvanas évek mindennapjainak része volt.

A vállalat 2018. óta több, mint 12 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre. Az elmúlt évek fejlesztései nyomán a Márka termelése tovább bővült: a cég 2025-ben 184 főt foglalkoztat, éves nettó árbevétele pedig meghaladja a 24 milliárd forintot. A Márka Üdítőgyártó Kft. jelenleg mintegy 80 féle üdítőitalt gyárt, köztük a Márka, Traubisoda, Gyöngy, Adrenalin és Kobra márkákat is, amelyek mind a magyar hagyományokat újraélesztő portfólió részét képezik. A termékek jelenleg 17 országban érhetők el.