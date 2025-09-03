Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Retroüdítőital

Újra kapható a magyarok régi kedvelt üdítője

Újabb klasszikus magyar üdítőmárka tért vissza a boltok polcaira.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 10:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Felült a Márka Üdítőgyártó Kft. a retrovonatra és idén augusztusban újraindította a Róna üdítők forgalmazását. Az italmárka 1970-es és 1980-as években az egyik legnépszerűbb hazai palackos italnak számított, és évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar italválasztéknak. Nem mellesleg a gyártó nevével azonos Márka is ilyen volt. 

Emlékezetes, hogy akkoriban még a Traubisóda is nagyon ment. 

Az újra piacra kerülő termékek a klasszikus ízekben – kóla és narancs – érhetők el, kétliteres PET-palackos kiszerelésben, vagyis a gyártó egyelőre a kiskereskedelmi igényeket igyekszik kielégíteni. Annak idején Rónát lehetett kapni üveges kiszerelésben is. Ugyanakkor nem Budapest-specifikus volt az értékesítés, a fővárosban csak nagyon kevés boltban lehetett kapni.

A visszatérés célja, hogy a retró termékek iránti megnövekedett keresletet kiszolgálják, és lehetőséget adjanak a fogyasztóknak a gyerekkori ízek újraélésére – áll a gyártó által kiadott közleményben.

A vállalat portfóliójában több más üdítő is elérhető, amelyek közül a Róna különleges helyet foglal el, mivel sokak számára a nyolcvanas évek mindennapjainak része volt.

A vállalat 2018. óta több, mint 12 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre. Az elmúlt évek fejlesztései nyomán a Márka termelése tovább bővült: a cég 2025-ben 184 főt foglalkoztat, éves nettó árbevétele pedig meghaladja a 24 milliárd forintot. A Márka Üdítőgyártó Kft. jelenleg mintegy 80 féle üdítőitalt gyárt, köztük a Márka, Traubisoda, Gyöngy, Adrenalin és Kobra márkákat is, amelyek mind a magyar hagyományokat újraélesztő portfólió részét képezik. A termékek jelenleg 17 országban érhetők el.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr Zoltán

Amit a zebra sem képes lelegelni…

Bayer Zsolt avatarja

Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.