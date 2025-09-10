Újra közvetlen járat lesz Toronto és Budapest között

– Jövő júniustól újraindul a korábban rendkívül népszerű közvetlen repülőjárat Budapest és Toronto között. A még magasabb szolgáltatási színvonallal visszatérő légi összeköttetést az Air Canada szélestörzsű 787-9 Dreamliner repülőgéppel teljesíti, amelynek fedélzetén az utasok három utazási osztály közül választhatnak majd. A járat 2026. június 6. és október 24. között közlekedik majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Toronto Pearson Nemzetközi Repülőtér között – írta közösségi oldalán Nagya Márton.

A nemzetgazdasági miniszter jelezte: a légi összeköttetés várhatóan ezúttal is nagy érdeklődésre tart majd számot, hiszen egy már meglévő, magas keresletet szolgál ki a közvetlen járat elindításával. Jelenleg éves szinten csaknem kilencvenezer légiutas közlekedik a két ország között. Az átszállással szemben egyszerű, kényelmes és gyors alternatívát jelentő közvetlen légijárat a várakozások szerint tovább ösztönzi ezt a keresletet mind a szabadidős (például a rendkívül népszerű, Budapestről induló folyami hajós vendégek), rokon- és barátlátogatás céljával utazók és az üzleti utasok körében is.

Heti 4 járat a nyári szezonban

Közvetlen kapcsolat Kanada legnagyobb városával

Modern Boeing 787-9 Dreamliner, három utazási osztállyal

Két irányban majdnem 48 ezer ülőhely a nyári szezonban

Kényelmes átszállási lehetőség Észak- és Dél-Amerika, valamint a Karib-térség felé

Miért fontos Toronto?

Az Air Canada legnagyobb csomópontja: napi 1500 járat, 195 célállomás. Itt él a világ egyik legnagyobb magyar diaszpórája. Ez a járat nemcsak a magyar utazóknak hoz könnyebbséget, hanem évente több tízezer turistát is Budapestre hoz – ami érdemi bevételnövekedést jelent a gazdaságnak és a turizmusnak.

– Magyarország ezzel újabb jelentős nemzetközi légihídhoz jut, amely egyszerre szolgálja a magyar diaszpóra kapcsolatainak erősítését, a családi, baráti kapcsolatok ápolását, az üzleti életet és a turizmust. Korábban azt jelentettük be, hogy 2026 májusától közvetlen napi járat indul Budapest és Philadelphia között, nem állunk meg, dolgozunk tovább! – írta a miniszter.