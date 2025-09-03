Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

benzingázolajüzemanyag

Döntés született az üzemanyagok áráról

Holnaptól változás lesz, de nem érint mindenkit.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 9:48
Kedden változik a gázolaj ára Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter
Holnap bruttó két forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benzin esetében az árak továbbra is változatlanok – ismertette a Holtankoljak.hu.

Így a 95-ös benzin átlagára továbbra is 591 forint literenként, míg a gázolajat mai napon még 594 forintos átlagáron tankolhatjuk. 

A Magyar Nemzet beszámolt a Századvég elemzéséről is. Az rávilágított arra, hogy a Tisza Párt augusztus 20-án bemutatott programjában Magyar Péter a brüsszeli Ukrajna-politikához igazodva megszüntetné Magyarország orosz energiavásárlásait. A lépést nagyobb önállósággal és kedvezőbb beszerzési feltételekkel indokolja, de az intézkedés súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat és áremelkedést hozna. 

Az orosz gáz kiesése – egy korábbi elemzés alapján – három és félszeresére növelné a háztartások rezsiszámláját, éves szinten több mint félmillió forintos többletet okozva.

Az orosz olajimport tilalma hasonlóan súlyos gondokat idézne elő: Magyarország és Szlovákia olajigényének több mint kétharmadát jelenleg a Barátság vezeték biztosítja, amelynek kiesését az Adria vezeték korlátozott kapacitása nem tudná teljes mértékben pótolni.

A finomítók működése is sérülne, mivel azok orosz és nyugati olaj keverékére vannak optimalizálva. Ez pedig csökkentené a hazai üzemanyag-termelést, rövid távon hiányt, hosszabb távon pedig drasztikus áremelkedést okozva. 

Becslések szerint az új egyensúlyi árak literenként 1026 forintos benzin- és 1051 forintos gázolajárat hoznának.

 

