A 4iG papírja saját rekordját is megdöntötte

Megütötte a háromezer forintot a sztárrészvény ára.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 12:12
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
Bár Donald Trump bejelentése a kínai termékek importjára kivetett további 100 százalékos mértékű vámról kisebb hideg zuhanyként érte a Wall Streetet záráskor tegnap, ez már nem volt hatással a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) eredményére.

A BÉT részvényindexe, a BUX 604,28 pontos, 0,6 százalékos emelkedéssel, 101 990,76 ponton zárt pénteken, miközben a részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Jó hangulatban telt tehát a kereskedés Budapesten a hét utolsó kereskedési napján. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője a Magyar Távirati Irodának elmondta, hogy az elmúlt időszak alulteljesítése után a BUX emelkedése meghaladta a főbb európai részvényindexekét. Árfolyammozgató hatású vállalati hírek nem érkeztek.

A vezető részvények közül leginkább a Richter és a Magyar Telekom erősödött, a Richter folytatta az emelkedést, a Magyar Telekom pedig a csütörtöki csökkenés után visszapattant és elérte az 1800 forintos szintet – jelezte.

A Mol 16 forinttal, 0,58 százalékkal, 2770 forintra erősödött. A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,58 százalékkal, 1800 forintra nőtt, forgalma 2,6 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 1,83 százalékkal, 10 600 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,8 milliárd forintot ért el.

A nap igazi sztárjai ugyanakkor a 4iG papírjai voltak. Az árfolyam napközben megütötte a 3000 forintos szintet, megdöntve ezzel saját korábbi rekordját, de ha ezt nem is sikerült a kereskedés zárásáig tartania, a nap záróértéke is új rekordot jelent. A zárás végül 2975 forinton történt, ami 2,4 százalékos emelkedést jelent.

