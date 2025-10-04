Amerikai cégbe fektet a 4iG - elhozza a legfejletebb űrtechnológiát

A 4iG Space and Defence (4iG SDT) előzetes, nem kötelező érvényű kötelezettségvállalási nyilatkozatot írt alá az amerikai Axiom Space vállalattal, amely a kereskedelmi űrrepülés és az alacsony Föld körüli pályán működő (LEO) űrinfrastruktúrák fejlesztésének globálisan meghatározó szereplője - közölte a vállalat.

Fotó: Vémi Zoltán

A megállapodás értelmében a 4iG SDT 100 millió USD összegű tőke­befektetés lehetőségét vizsgálja az Axiom Space-ben való tulajdonszerzés céljából. A tranzakció megvalósulása többek között pénzügyi, jogi és technikai átvilágításhoz, valamint a vonatkozó szabályozási feltételek teljesüléséhez kötött.

A felek emellett megerősítették elkötelezettségüket a Föld körüli adatközpont-rendszerek (Orbital Data Center - ODC) fejlesztésében is: a projekt keretösszege elérheti a 100 millió dollárt.

A megállapodás értelmében a 4iG SDT az első európai technológiai vállalatként csatlakozhat az ODC-programhoz, továbbá részt vesz az Axiom Space globális űripari piactereinek fejlesztésében is.



Az együttműködés elmélyítése új szintre emeli a két vállalat közötti kapcsolatot, és hozzájárul a Magyarország és az Egyesült Államok közötti technológiai és űripari együttműködés bővítéséhez. A szándéknyilatkozat megalapozza a későbbi végleges szerződések előkészítését, amelyek hosszú távon növelhetik a 4iG Csoport technológiai portfóliójának nemzetközi értékét, valamint új piacokra nyithatnak kaput a magyar űripar számára.