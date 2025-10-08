Barátság kőolajvezetékMolJanaf

A Janaf vezetőivel tárgyalt a Mol

A magyar olajtársaság álláspontja nem változott: a régió ellátásbiztonságához legalább két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon dolgozó kőolajvezetékre van szükség.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 17:55
Menczer Tamás szerint Zelenszkij ismét a Barátság-kőolajvezetéket támadná (Illusztráció, forrás: Pixabay)
Illusztráció Fotó: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mol konstruktív megbeszélést folytatott a kőolajszállító Janaf vezetőivel, a horvát társaságtól azt kérték, megfelelő tesztekkel mutassa ki, hogy az év minden napján fel tud-e hozni elegendő kőolajat az Adria-vezetéken; a Mol a horvátországi tesztekhez minden támogatást megad - közölte a Mol szerdán az MTI-vel közleményben.

A magyar olajtársaság kiemelte: nyitott bármilyen külsős szakértő bevonására is, de a finomítókért és a régió ellátásbiztonságáért a felelősséget a Mol viseli. 

Jelezték a tárgyalópartnereknek, hogy kiszámítható piaci környezetben, versenyképes szolgáltatással javasolják új alapokra helyezni a kereskedelmi kapcsolatot. A Mol mindig is az átlátható és piaci alapú árazás híve volt – jegyezték meg. 

A közlemény szerint a Mol azt javasolta, hogy a Janaf is tanulmányozza a legjobb nemzetközi példákat azokról a nyugat-európai szállítási vállalati tulajdonosi struktúrákról, ahol a kőolajat felhasználók tulajdonosi jelenléte garantálja a méltányos árazást és a folyamatos rendelkezésre állást. 

Világossá tettük, hogy a Mol álláspontja nem változott: a régió ellátásbiztonságához legalább két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon dolgozó kőolajvezetékre van szükség, hogy bármilyen havaria esetén is legyen megbízható kőolajellátás 

– olvasható a magyar olajtársaság közleményében.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekészaki áramlat 2.

Az ukrán terrorista is megússza

Bayer Zsolt avatarja

Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.