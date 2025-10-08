A Janaf vezetőivel tárgyalt a Mol

A Mol konstruktív megbeszélést folytatott a kőolajszállító Janaf vezetőivel, a horvát társaságtól azt kérték, megfelelő tesztekkel mutassa ki, hogy az év minden napján fel tud-e hozni elegendő kőolajat az Adria-vezetéken; a Mol a horvátországi tesztekhez minden támogatást megad - közölte a Mol szerdán az MTI-vel közleményben.

A magyar olajtársaság kiemelte: nyitott bármilyen külsős szakértő bevonására is, de a finomítókért és a régió ellátásbiztonságáért a felelősséget a Mol viseli.

Jelezték a tárgyalópartnereknek, hogy kiszámítható piaci környezetben, versenyképes szolgáltatással javasolják új alapokra helyezni a kereskedelmi kapcsolatot. A Mol mindig is az átlátható és piaci alapú árazás híve volt – jegyezték meg.

A közlemény szerint a Mol azt javasolta, hogy a Janaf is tanulmányozza a legjobb nemzetközi példákat azokról a nyugat-európai szállítási vállalati tulajdonosi struktúrákról, ahol a kőolajat felhasználók tulajdonosi jelenléte garantálja a méltányos árazást és a folyamatos rendelkezésre állást.

Világossá tettük, hogy a Mol álláspontja nem változott: a régió ellátásbiztonságához legalább két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon dolgozó kőolajvezetékre van szükség, hogy bármilyen havaria esetén is legyen megbízható kőolajellátás

– olvasható a magyar olajtársaság közleményében.