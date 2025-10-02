Czomba Sándor: Továbbra is mélyponton az álláskeresők száma

A regisztrált álláskeresők száma 2025 szeptemberében 220 207 fő volt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján. Ez azt jelenti, hogy a megelőző hónaphoz és az előző év azonos időszakához képest is jelentősen mérséklődött az álláskeresők száma: augusztushoz képest kétezer, 2024 szeptemberéhez képest több mint nyolcezer, 2010-hez viszonyítva pedig több mint 320 ezer fővel. A magyar munkaerőpiac változatlanul stabil, amelyet továbbra is a magas foglalkoztatás és az alacsony munkanélküliség jellemez – írja csütörtöki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a közlemény szerint hangsúlyozta:

azért küzdünk, hogy mindenki, aki akar és tud az dolgozhasson, így az álláskeresők száma alacsonyan maradjon a jövőben is. Az elmúlt évtizedben kimagasló eredményeket értünk el a foglalkoztatottság terén: 2010-hez képest már egymillióval többen – közel 4,7 millióan – dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

Ráadásul másfél éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni, amelyhez tegnap óta a háromgyermekes anyák szja-mentessége is érdemben hozzájárul. A Tisza kiszivárgott adóemelési tervével szemben a kormány nem elvesz a magyar családoktól, hanem támogatja őket, így 2026 januárjától érkezik a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó mentessége is.

A kormány mindent megtesz az álláskeresők minél gyorsabb elhelyezkedése érdekében. Ezt a célt szolgálja a 30 év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági garancia plusz program, valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, 30 év felettieket segítő program, amelyek keretében az álláskeresők bértámogatást, lakhatási és utazási térítést kapnak. A programok révén már több mint 51 ezer regisztrált álláskereső talált munkát. A kormány azonban itt nem állt meg: márciusban ismét elindította a Közfoglalkoztatásból versenyszférába programot, amelynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak tartós álláshoz jussanak a versenyszférában.