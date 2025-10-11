Otthon Start ProgramPanyi Miklóslakás

Fix 3 százalék: testvér is lehet adóstárs

Lazítottak az Otthon start szabályain.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 12:08
Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Fotó: Kallus György
Több fontos kérdésben hozott döntést a kormány a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban. A társadalmi visszajelzések alapján a kabinet jelentősen enyhített az Otthon start program szabályain, így például a házastárs és a szülők mellett a testvér is bevonhtaó a kedvezményes hitelpogramba mint adóstárs – mondta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-videójában.

A posztban összefoglalta, hogy a héten miben döntött még a kormány a hitellel kapcsolatban. A másik fontos változás, hogy a testvérek ingatlanöröklésekor az egyik testvér az Otthon start programban felvett hitelből vásárolhatja ki a lakásból a részesedését. Eddig erre nem volt lehetőség. 

Panyi Miklós hozzátette, ugyancsak nagyon nagy könnyítés, hogy mostantól az önkormányzati lakások is bekerülhetnek a programba, így aki meg akarja venni az eladó önkormányzati lakást, nem piaci kamatzású hitelben kell gondolkodnia.

Ez egyszerű könnyítésnek tűnik, de a kormányzati döntés mögött meglehetősen bonyolult érvrendszer húzódik. Ugyanis a jelenlegi szabályok szerint a bank legfeljebb csak 20 százalékban térhet el (felfelé vagy lefelé) az ingatlan valós értékének finanszírozásakor. Az önkormányzati lakások bérlői azonban régóta élnek az ingatlanokban, így az önkormányzat, amikor eladja, jelentős kedvezményt biztosít a családoknak, ami miatt eltér a lakás adásvételi ára az eredeti árától.

