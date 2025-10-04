gazdaságtámogatásSzéchenyi Kártya Program

Ez a fix 3 százalékos hitelek ősze ‒ hétfőtől csökkennek a kamatok

Az eddigieknél is nagyobb segítséget jelent hétfőtől a Széchenyi-kártya-program. A hitelek kamata 3 százalékra csökken. A 23 éve futó programban eddig 500 ezer szerződést kötöttek.

Lehoczky Milán
2025. 10. 04. 14:14
Cél a kis- és középvállalkozások segítése. / Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára Fotó: MTI / Balogh Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedvezményes, rögzített kamatozású hitelkonstrukció segíti a magyar kis- és középvállalkozásokat október 6-tól  ‒ jelentette be Orbán Viktor a miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Egy háttárbeszélgetésen a részletekről Szabados Richárd a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára és Balog Ádám, a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt. igazgatótanácsának elnöke beszélt. A fix 3 százalékos kamatozású hitel kapcsán elhangzott: a kamatcsökkentésből fakadó terhet az állami költségvetés viseli.

Szabados Richárd kifejtette: a jelenleg is elérhető négy likviditási típusú és három beruházási ‒ beruházási max, agrárberuházási és mikrohitel ‒ típusú Széchenyi-hitel kamatozását egységesen 3 százalékra szállították le. A likviditási hiteleknél a maximum igényelhető összeg 250 millió forint, a beruházási hiteleknél pedig 500 millió forint a felvehető maximum. Egy kivétel van, a mikrohitelnél a hitelösszeg felső korlátja 150 millió forint.

Ezért erre a termékcsaládra vezetik be a fix 3 százalékos kamatozású hitelt

Ezek a hitelek hétfőtől érhetők el a vállalkozások számára azokban a bankoknál, melyek eddig is részt vettek a Széchenyi-kártya-programban. Az kamattámogatást érintve az államtitkár elmondta: 

a kamatcsökkentésből fakadó terhet az állami költségvetés viseli, ez az év hátralévő részében mintegy 60 milliárd forintot tesz ki, a jövő év egészére pedig mintegy 260 milliárd forintot jelent. Ennyivel kevesebbet kell a vállalkozásoknak megfizetniük kamatteherként.

Szabados Richárd egyúttal emlékeztetett, hogy a 23 éve futó Széchenyi-kártya-programban eddig 500 ezer szerződést kötöttek, ezért döntöttek úgy, hogy a fix 3 százalékos kamatozást erre a termékcsaládra vezetik be.

Kitért rá, hogy az NGM a termék feltételit a KAVOSZ-szal együttműködve dolgozzák ki. Példaként említette, hogy ennek az egyeztetésnek az eredménye a mikrohitel felső határának 100-ról 150 millió forintra emelése is, ami egyébként egyéni vállalkozók és kezdő vállalkozások számára is elérhető.

Több vállalkozás részéről felmerült, hogy a hitel ingatlan- vagy cégvásárlásra is fordíthassák, ezek a javaslatok már a jelenlegi konstrukcióba is beépültek, de a támogatott hitelcsomag részleteinek finomhangolása a jövőben is folytatódik a társszervek és a cégek javaslatainak befogadásával.

Arról, hogy mi a célja a most bejelentett könnyítéseknek és kedvezményeknek, az államtitkár elmondta: nemcsak a vállalkozások segítése, de a hitelkereslet növelése is volt.

Az NGM a kamatcsökkentés hatásaként a következő egy évben 5500 szerződéssel és mintegy 250 milliárd forinttal több kihelyezett hitellel számol. Éves szinten a Széchenyi-kártya összes termékével mintegy 1200 milliárd forintot helyeznek ki hitelként ‒ érzékeltette Szabados Richárd a könnyítés hatását.

 

Emelkedik a beruházási hitelek aránya

Balog Ádám, a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt. igazgatótanácsának elnöke jelezte: jól látható, hogy emelkedik a beruházási hitelek aránya. A Széchenyi-kártya alapvetően vidéki program, a hitelek 16 százalékra származott Budapestről. Szavai szerint a legtöbben a kamara és a VOSZ irodáiban tájékozódnak, ám továbbra is fontos szerepük van a fiókoknak, tehát, nem szabad őket leépíteni, ennek ellenére a digitális csatornák erősítését igénylik az ügyfelek. Balog Ádám felhívta arra is a figyelmet, hogy bevezetik az időpont foglaló rendszerüket, mesterséges intelligencia programot is terveznek bevezetni, ez idén meg fog történni.

Az elmúlt hetekben a Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan egyeztetett a KAVOSZ, a VáFisz és az MFB szakértőivel. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, a korábbi 100 millió forintról 140 millió forintra növelték a maximálisan igényelhető hitelösszeget. A kormány azonban itt nem állt meg: az ügyfél- és cégcsoport szintű limitet is megemelték, előbbit 150 millió forintról 200 millió forintra, utóbbit pedig 200 millió forintról 300 millió forintra. A hitelcélokra vonatkozó egyes feltételeket is rugalmasabbá tették. Sokak számára kedvező változás az is, hogy a vállalkozásoknak a jövőben lehetőségük lesz egy legfeljebb 20 százalékos emelt összegű utolsó tőketörlesztő részlet igénylésére.

A Széchenyi Mikrohitel Max+ elindulása óta eltelt majdnem 3 évben (2023. január 1 - 2025. szeptember 30.) 2300 szerződéssel, több mint 110 milliárd forint kedvezményes mikrohitelhez jutottak a magyarországi vállalkozások. A feltételrendszer módosítása lehetővé teszi, hogy a vállalkozások a számukra legfontosabb beruházásokat könnyebben, kiszámíthatóbban és fenntartható módon valósíthassák meg ‒ olvasható a nemzetgazdasági tárca közleményében.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Borbély Zsolt Attila
idezojelekDobrev Klára

Vegytiszta nemzetárulás

Borbély Zsolt Attila avatarja

Oldódjon fel a magyar szuverenitás egy emberellenes államszövetségben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.