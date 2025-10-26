Hamarosan autózható lesz az M4 újabb szakasza

A befejezéséhez közeledik az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának építése. Az úton az utolsó simításokat végzi a kivitelező Duna Aszfalt – ez derül ki a Magyar Építők cikkéből. A helyszínen járt a lap stábja, amely a munkálatok állásáról több képet is közölt.

Októberben zajlik a végleges forgalomtechnikai elemek és szalagkorlátok kiépítése. A törökszentmiklósi csomópont kivitelezése megtörtént, jelenleg terep­rendezés és vadvédő kerítés építése zajlik.

A Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti 17,5 kilométeres új nyomvonalon szintén befejeződtek az aszfaltburkolat-építési munkák. Már csak egy vadátjáróval kombinált földút aszfaltozása van hátra. A rézsűk humuszolása és füvesítése folyamatban van, a forgalomtechnikai munkák 75 százalékos készültségűek, befejezésük októberre várható. A vadvédő kerítés, kapuk és vadkiugró rámpák építése hetven százaléknál tart. Ez a kivitelezés a tervek szerint halad, az útépítési és forgalomtechnikai munkák döntő többsége már a befejező szakaszban van – idézi a lap Nicoara Miklós főépítésvezetőt.

Az ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz teljes átadása 2026 első negyedévében várható.

A Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakaszra 2022 márciusában hirdették ki a közbeszerzést, a legkedvezőbb ajánlatot a Duna Aszfalt tette 133,9 milliárd forint összeggel. Ha elkészül ez a szakasz is, akkor több mint 150 kilométer egybefüggő gyorsforgalmi kapcsolat jön létre a főváros és Kisújszállás között az M4-esen keresztül.

Az M4-es gyorsforgalmi út eddig elkészült szakaszainak összhossza 118,7 kilométer, az utolsó szakaszt 2022 februárjában adták át a forgalomnak Abony és Törökszentmiklós között. Ennek jelentősége, hogy megépülésével a nyomvonal mentén elhelyezkedő települések mentesülnek a 4-es számú főút átmenő forgalmától, annak káros hatásaitól, valamint azokon a szakaszokon, ahol négysávos utat alakítottak ki, a 110 kilométer/per óra megengedett sebességnek köszönhetően csökken a menetidő.

A hamarosan átadandó szakasz folytatása is készül. Lázár János építési és közlekedési miniszter április 28-án beszélt az M4-es megépítéséről.

Akkor a miniszter azt mondta, hogy a Kisújszállás és Püspökladány közötti szakasz tervezése zajlik, a forgalomba helyezés végső időpontjának 2032-t jelölte meg.