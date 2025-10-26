autópálya-szakaszM4fejlesztése

Hamarosan autózható lesz az M4 újabb szakasza

Az utolsó simításokat végzik az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 11:03
M4 Törökszentmiklós-Kisújszállás szakaszának fejlesztése Forrás: Magyar Építők
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A befejezéséhez közeledik az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának építése. Az úton az utolsó simításokat végzi a kivitelező Duna Aszfalt – ez derül ki a Magyar Építők cikkéből. A helyszínen járt a lap stábja, amely a munkálatok állásáról több képet is közölt. 

Októberben zajlik a végleges forgalomtechnikai elemek és szalagkorlátok kiépítése. A törökszentmiklósi csomópont kivitelezése megtörtént, jelenleg terep­rendezés és vadvédő kerítés építése zajlik.

A Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti 17,5 kilométeres új nyomvonalon szintén befejeződtek az aszfaltburkolat-építési munkák. Már csak egy vadátjáróval kombinált földút aszfaltozása van hátra. A rézsűk humuszolása és füvesítése folyamatban van, a forgalomtechnikai munkák 75 százalékos készültségűek, befejezésük októberre várható. A vadvédő kerítés, kapuk és vadkiugró rámpák építése hetven százaléknál tart. Ez a kivitelezés a tervek szerint halad, az útépítési és forgalomtechnikai munkák döntő többsége már a befejező szakaszban van – idézi a lap Nicoara Miklós főépítésvezetőt.

Az ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz teljes átadása 2026 első negyedévében várható.

A Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakaszra 2022 márciusában hirdették ki a közbeszerzést, a legkedvezőbb ajánlatot a Duna Aszfalt tette 133,9 milliárd forint összeggel. Ha elkészül ez a szakasz is, akkor több mint 150 kilométer egybefüggő gyorsforgalmi kapcsolat jön létre a főváros és Kisújszállás között az M4-esen keresztül.

Az M4-es gyorsforgalmi út eddig elkészült szakaszainak összhossza 118,7 kilométer, az utolsó szakaszt 2022 februárjában adták át a forgalomnak Abony és Törökszentmiklós között. Ennek jelentősége, hogy megépülésével a nyomvonal mentén elhelyezkedő települések mentesülnek a 4-es számú főút átmenő forgalmától, annak káros hatásaitól, valamint azokon a szakaszokon, ahol négysávos utat alakítottak ki, a 110 kilométer/per óra megengedett sebességnek köszönhetően csökken a menetidő.

A hamarosan átadandó szakasz folytatása is készül. Lázár János építési és közlekedési miniszter április 28-án beszélt az M4-es megépítéséről.

Akkor a miniszter azt mondta, hogy a Kisújszállás és Püspökladány közötti szakasz tervezése zajlik, a forgalomba helyezés végső időpontjának 2032-t jelölte meg.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.