Rekordév a használtautó-piacon – mutatjuk, mi megy a legjobban

Csúcson pörög a hazai használtautó-piac: az év első három negyedében csaknem hétszázezer személyautó cserélt gazdát, ami minden korábbinál magasabb érték ebben az időszakban. A legkeresettebb használt autó jelenleg az Opel, a forgalom túlnyomó részét az idősebb, olcsóbb autók adják. Minden jel arra utal, hogy 2025-ben új éves rekord születik a belföldi használtautó-piacon.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 8:40
A használt autók közül az Opel és a Volkswagen a legkeresettebb. Fotó: Szabad Föld
A DataHouse előzetes adatai szerint a tavaly szeptemberi 77 700-hoz képest 4,1 százalékkal több, 80 900 személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon az elmúlt hónap során, ami a valaha volt második legnagyobb havi érték. Szeptember végére sosem volt ilyen magas, 699 600 az adott év belföldi használtautó-adásvételeinek száma: az előző év három negyedévében is csupán 680 400 átírást regisztráltak – közölte a JóAutók.hu.

használtautó, 20250817 BalatonvilágosM7-es autópályaFotó: Bánkúti Sándor (BS)MW Bulvár
Elkel minden használt autó, rekordév ígérkezik a piacon. Fotó: MW/Bánkúti Sándor 

Rekordév várható 

Ezzel immár szinte biztossá vált, hogy év végére megdől a tavaly beállított éves rekord is. Egyelőre úgy tűnik, hogy a kedvezményes lakáshitel lehetősége sem vonta el a megtakarításokat a használtautó-piacról: a kereslet továbbra is csúcsra járatja a piac forgalmát – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Noha a korábbinál alacsonyabb, néhány százalékos ütemben, de továbbra is emelkednek a reálbérek, ami szintén jótékony hatással van a piac aktivitására. Minden feltétel adottnak látszik tehát, hogy a 907 ezres tavalyi éves csúcs után az összforgalom idén ismét rekordot döntsön.

 

Az öreg használt autókat keresik

A hazai személyautók átlagéletkora folyamatosan nő, 2025 közepére elérte a 16,3 évet. A korösszetétel alakulása belföldi használtautó-piacon is egyértelműen megmutatkozik: a forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele biztosítja. A gazdát cserélő személyautók többsége: 

  •  58 százaléka már elmúlt 15 éves,
  • a minimum 20 évet elérők részaránya is 39 százalékot tesz ki. 

Az érintett autók 21 százaléka a kisautó-kategóriába, további 28 százaléka pedig az alsó-középkategóriába tartozik. A belföldi használtautó-piacon idén is hat márka autói biztosítják a teljes forgalom közel felét. Az első helyen az Opel áll, a második a Volkswagen. 

 

A teljes forgalom közel felét hat márka adja:

  1. Opel – 10,4 százalék (kb. 73 ezer autó)
  2. Volkswagen – 10,2 százalék
  3. Suzuki – 8,1 százalék
  4. Ford – 7,9 százalék
  5. BMW – 6,4 százalék
  6. Toyota – 5,6 százalék (nagy előrelépés: két éve még a 9. helyen volt)

Miközben a használtautó-piacon 2025 első három negyedévében gazdát cserélő 699 600 személyautó mennyisége 2,8 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 680 400-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 94 600 darab volt, ami 15,2 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 82 100-as értéket.

 

 

