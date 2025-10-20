Rekordév a használtautó-piacon – mutatjuk, mi megy a legjobban

A DataHouse előzetes adatai szerint a tavaly szeptemberi 77 700-hoz képest 4,1 százalékkal több, 80 900 személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon az elmúlt hónap során, ami a valaha volt második legnagyobb havi érték. Szeptember végére sosem volt ilyen magas, 699 600 az adott év belföldi használtautó-adásvételeinek száma: az előző év három negyedévében is csupán 680 400 átírást regisztráltak – közölte a JóAutók.hu.

Elkel minden használt autó, rekordév ígérkezik a piacon. Fotó: MW/Bánkúti Sándor

Rekordév várható

Ezzel immár szinte biztossá vált, hogy év végére megdől a tavaly beállított éves rekord is. Egyelőre úgy tűnik, hogy a kedvezményes lakáshitel lehetősége sem vonta el a megtakarításokat a használtautó-piacról: a kereslet továbbra is csúcsra járatja a piac forgalmát – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Noha a korábbinál alacsonyabb, néhány százalékos ütemben, de továbbra is emelkednek a reálbérek, ami szintén jótékony hatással van a piac aktivitására. Minden feltétel adottnak látszik tehát, hogy a 907 ezres tavalyi éves csúcs után az összforgalom idén ismét rekordot döntsön.

Az öreg használt autókat keresik

A hazai személyautók átlagéletkora folyamatosan nő, 2025 közepére elérte a 16,3 évet. A korösszetétel alakulása belföldi használtautó-piacon is egyértelműen megmutatkozik: a forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele biztosítja. A gazdát cserélő személyautók többsége:

58 százaléka már elmúlt 15 éves,

a minimum 20 évet elérők részaránya is 39 százalékot tesz ki.

Az érintett autók 21 százaléka a kisautó-kategóriába, további 28 százaléka pedig az alsó-középkategóriába tartozik. A belföldi használtautó-piacon idén is hat márka autói biztosítják a teljes forgalom közel felét. Az első helyen az Opel áll, a második a Volkswagen.

A teljes forgalom közel felét hat márka adja:

Opel – 10,4 százalék (kb. 73 ezer autó) Volkswagen – 10,2 százalék Suzuki – 8,1 százalék Ford – 7,9 százalék BMW – 6,4 százalék Toyota – 5,6 százalék (nagy előrelépés: két éve még a 9. helyen volt)

Miközben a használtautó-piacon 2025 első három negyedévében gazdát cserélő 699 600 személyautó mennyisége 2,8 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 680 400-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 94 600 darab volt, ami 15,2 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 82 100-as értéket.