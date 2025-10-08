Így alakultak szeptemberben a fogyasztói árak

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 szeptemberében a fogyasztói árak havi alapon nem változtak. Az infláció mértéke az előző év azonos időszakához viszonyítva – júliushoz és augusztushoz hasonlóan – átlagosan 4,3 százalékot ért el. Az élelmiszerek ára az előző hónaphoz képest 0,2 százalékkal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,5 százalékkal mérséklődött. 2024 szeptemberéhez képest 4,7 százalékot, a hidegélelmiszerek esetében pedig mindössze három százalékot tett ki az élelmiszer-infláció mértéke.

A kormány a Tiszával ellentétben nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll, ezért határozottan fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, és Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést, és önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok, a telekommunikációs cégek, valamint a gyógyszeripari szereplők esetében. A kormány a szépkorúak támogatására is kiemelt figyelmet fordít: a harmicezer forintos utalvánnyal mintegy 2,5 millió nyugdíjasnak nyújtunk érdemi segítséget, ebből már több mint 2 millióan megkapták a juttatást – emlékeztet a friss adatokra reagáló közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Felidézik:

2025 júliusától adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj,

október 1-től teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák,

2026 januárjától érkezik a harminc év alatti anyák és a negyven év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége,

valamint két lépcsőben megduplázzák a családi adókedvezményt is.

Az árréscsökkentés gyors és érdemi árcsökkenést eredményezett, a drogériákban átlagosan 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben húsz százalékkal lettek olcsóbbak a termékek. Az indokolatlan áremelések elleni küzdelem és az adócsökkentések élénkítik a fogyasztást, ezáltal hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez is – írja a tárca.