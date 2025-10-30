Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról + videó

gdp adatKSHmagyar gazdaság

Kiderült, hogy teljesített a hazai gazdaság a harmadik negyedévben

NGM: A gazdasági növekedés gyorsulásához békére van szükség.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 8:35
Illusztráció Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 III. negyedévében a GDP 0,6 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest, míg az előző negyedévhez viszonyítva nem változott. A bruttó hazai termék növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen az információ, kommunikáció ág teljesítménye járult hozzá. 

A GDP alakulására azonban továbbra is rendkívül negatívan hat a kedvezőtlen külső környezet, a háború elhúzódása, az EU vámmegállapodása, valamint az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye – jelezte közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Tavaly ősszel jött ki a Draghi-jelentés és fogadták el a budapesti nyilatkozatot, azóta semmi sem történt, így az EU gazdasága most rosszabb állapotban van, mint egy évvel ezelőtt. Amíg nem ér véget a háború és Brüsszel folytatja elhibázott gazdaságpolitikáját, addig a növekedés üteme fékezett marad, a három százalék fölötti gazdasági növekedéshez békére van szükség – írják.

A magyar gazdaság húzóerejét jelenleg az erősödő belső fogyasztás jelenti: folyamatosan bővül a kiskereskedelmi forgalom, miközben újabb és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus. 

A gazdaság teljesítményét növeli a magas foglalkoztatottság, és a reálbérek két éve tartó emelkedése is. Komoly eredmény, hogy a kedvezőtlen külső körülmények ellenére képes a magyar gazdaság „kitermelni” az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és a vállalkozásokat támogató programok finanszírozását, mint például: a fix 3 százalékos Otthon start program, a fix 3 százalékos kkv-hitel, a családi adókedvezmény megduplázása, a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszerutalványa vagy a Demján Sándor Program. A kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése és a fiskális fegyelem fenntartása mellett valósítja meg – jelzik.

A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány mindent megtesz, hogy tovább fokozza a beruházási aktivitást. Ezért a Demján Sándor-program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését. 2025. október 6-ától pedig bevezettük a fix 3 százalékos kkv-hitelt, amely a Széchenyi-kártya-program összes konstrukciójára kiterjed. Ráadásul megduplázzuk a Demján Sándor-tőkeprogramból egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét és megvalósítjuk a 150 új gyár programot

– fogalmaznak.

– Hazánk a béke szigeteként találkozási pontot képez a nyugati és keleti tőke, tudás és technológia között, így a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro. A gazdasági növekedés gyorsulásához és az európai konjunktúrához békére van szükség, ezért Magyarország három éve nyíltan és határozottan kiáll a béke mellett – zárja sorait a tárca. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu