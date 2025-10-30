Kiderült, hogy teljesített a hazai gazdaság a harmadik negyedévben

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 III. negyedévében a GDP 0,6 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest, míg az előző negyedévhez viszonyítva nem változott. A bruttó hazai termék növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen az információ, kommunikáció ág teljesítménye járult hozzá.

A GDP alakulására azonban továbbra is rendkívül negatívan hat a kedvezőtlen külső környezet, a háború elhúzódása, az EU vámmegállapodása, valamint az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye – jelezte közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Tavaly ősszel jött ki a Draghi-jelentés és fogadták el a budapesti nyilatkozatot, azóta semmi sem történt, így az EU gazdasága most rosszabb állapotban van, mint egy évvel ezelőtt. Amíg nem ér véget a háború és Brüsszel folytatja elhibázott gazdaságpolitikáját, addig a növekedés üteme fékezett marad, a három százalék fölötti gazdasági növekedéshez békére van szükség – írják.

A magyar gazdaság húzóerejét jelenleg az erősödő belső fogyasztás jelenti: folyamatosan bővül a kiskereskedelmi forgalom, miközben újabb és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus.

A gazdaság teljesítményét növeli a magas foglalkoztatottság, és a reálbérek két éve tartó emelkedése is. Komoly eredmény, hogy a kedvezőtlen külső körülmények ellenére képes a magyar gazdaság „kitermelni” az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és a vállalkozásokat támogató programok finanszírozását, mint például: a fix 3 százalékos Otthon start program, a fix 3 százalékos kkv-hitel, a családi adókedvezmény megduplázása, a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszerutalványa vagy a Demján Sándor Program. A kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése és a fiskális fegyelem fenntartása mellett valósítja meg – jelzik.

A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány mindent megtesz, hogy tovább fokozza a beruházási aktivitást. Ezért a Demján Sándor-program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését. 2025. október 6-ától pedig bevezettük a fix 3 százalékos kkv-hitelt, amely a Széchenyi-kártya-program összes konstrukciójára kiterjed. Ráadásul megduplázzuk a Demján Sándor-tőkeprogramból egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét és megvalósítjuk a 150 új gyár programot

– fogalmaznak.