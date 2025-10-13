Rendkívüli

Magyar Péter szolgálatában Soros kutatócége, amely most is manipulált mérésekkel szállt be a kampányba

közgazdasági Nobel-emlékdíjinnovációfenntarthatóság

Közgazdasági Nobel-emkékdíjat ért a „kreatív rombolás” matematikai modellje

Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért három gazdasági szakember kapta közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat idén.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 13:01
Illusztráció Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért hárman, Joel Mokyr amerikai–izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.

  • A díj egyik felét Joel Mokyrnak ítélték oda a technológiai fejlődésen keresztüli fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért, 
  • a másik felét pedig közösen Philippe Aghionnak és Peter Howittnak a kreatív romboláson keresztüli fenntartható növekedés elméletéért.

Joel Mokyr történelmi forrásokat használt fel annak feltárására, hogy a fenntartható növekedés miért vált az új normává. Philippe Aghion és Peter Howitt szintén a fenntartható növekedés mögött meghúzódó mechanizmusokat vizsgálták. Egy 1992-es cikkükben matematikai modellt alkottak az úgynevezett kreatív rombolásra: amikor egy új és jobb termék jelenik meg a piacon, a régebbi termékeket értékesítő vállalatok veszítenek – áll az akadémia indoklásában.

Joel Mokyr 1946-ban Hollandiában, Philippe Aghion 1956-ban Franciaországban, Peter Howitt 1946-ban Kanadában született.

A közgazdasági Nobel-emlékdíjat, egészen pontosan a Svéd Nemzeti Bank Alfred Nobel Közgazdaságtudományi Emlékdíját, a svéd jegybank alapította fennállásának háromszázadik évfordulója alkalmából 1968-ban. A díjat először 1969-ben ítélte oda a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az eddigi legfiatalabb díjazott a francia-amerikai Esther Duflo, aki 46 évesen vehette át az emlékdíjat 2019-ben, a legidősebb pedig az amerikai Leonid Hurwicz, aki 2007-ben 90 évesen kapta az elismerést.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu