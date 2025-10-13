forinthitelfedezetfutamidő

Óriási tőkeinjekció a kkv-k számára – 6 évig forrástörlesztés nélkül!

Most lehet igazán nagyot lépni a vállalkozásoknak, mert a Demján Sándor Tőkeprogram hosszú távú, kedvező feltételekkel biztosít tőkét a növekedésre. Kapacitásbővítésre, digitalizációra, fejlesztésre is lehetőséget ad program, akár 200 millió forint forráshoz lehet jutni. Lássuk a részleteket!

Forrás: MKIK
A hazai kis- és középvállalkozások (kkv) számára az egyik legnagyobb kihívás a fejlesztéseik, beruházásaik finanszírozása. A banki hitelhez sokszor fedezetet kell biztosítani, többnyire kell komolyabb önerő is, emellett a havi törlesztés megterheli a vállalkozás likviditását. A Demján Sándor Tőkeprogram azonban egy teljesen más, rugalmasabb megoldást kínál: hosszú távú, fenntartható finanszírozást, ennek célja a kkv-k növekedésének, így versenyképességének támogatása.

A Demján Sándor Tőkeprogram egyedülálló lehetőség a magyar kkv-k számára. Stabil, kiszámítható forrást kínál, amely biztonságos és fenntartható növekedést tesz lehetővé. Akár kapacitásbővítésről, digitalizációról, forgóeszköz finanszírozásról, akár akvizícióról van szó, a program jelentős segítséget nyújt a fejlesztések megvalósításához. A pályázat egyszerre támogatja a cég növekedését és csökkenti a finanszírozási kockázatokat – ezért érdemes időben jelentkezni, amíg a keret rendelkezésre áll.

Mennyi pénz van, meddig lehet pályázni?

A kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) együttműködésével indított programban 100 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre. A vállalkozások 100–200 millió forint közötti tőkét igényelhetnek a keretből. A konstrukció különlegessége, hogy nem hitelről van szó, hanem tőkeprogramról: azaz a forrás 1 százaléka a vállalkozás tőkéjébe kerül, a fennmaradó 99 százalék pedig Alárendelt tagi kölcsön formájában jut el a céghez.

A tagi kölcsön futamideje 6 év, és csak a futamidő végén kell egy összegben visszafizetni, ai nagyon fontos: nincs havi törlesztés. A kamat mindössze évi 5 százalék, ami jóval kedvezőbb a jelenlegi piaci hitelkamatoknál.

Mire lehet elkölteni a pénzt?

A program kifejezetten olyan fejlesztéseket ösztönöz, amelyek a vállalkozás versenyképességét növelik. Támogatható például:

· termelési vagy gyártási kapacitás bővítése,

· hatékonyságot, profitabilitást javító korszerűsítés,

· digitalizációs és automatizálási fejlesztések,

· energiahatékonysági, zöld beruházások,

· akvizíciók, üzletrész- vagy részvényvásárlás,

· forgóeszköz finanszírozás,

· tulajdonosi vagy vezetői kivásárlás.

Újabb előny: a forrás szabadabban felhasználható, mint egy klasszikus beruházási hitel, és a fejlesztésekhez kapcsolódó forgóeszköz-költségeket is finanszírozhatja, azaz nemcsak beruházásaikhoz, hanem működésükhöz is stabil forráshoz juthatnak a vállalkozások. Finanszírozható készletek, anyag- és alkatrészbeszerzések, a projektmegvalósításhoz szükséges működési és előfinanszírozási költségek.

Kik pályázhatnak?

A program kifejezetten a dinamikus, növekedésre képes vállalkozásoknak szól. A pályázatokat 2025. március 9. és 2026. június 30. között lehet benyújtani, vagy amíg a keret ki nem merül. Az alapfeltételek a következők:

· a vállalkozás jogi formája kft. vagy zrt.,

· legalább két lezárt üzleti évvel rendelkezik,

· legalább két főt foglalkoztat,

· az elmúlt két év átlagos nettó árbevétele eléri a 300 millió forintot,

· nincs lejárt köztartozása vagy más jelentős tartozása,

· üzleti tervvel alátámasztott beruházási célja van.

Miért éri meg, milyen cégeknek ideális?

A program legnagyobb előnye a rugalmasság és a kockázatmegosztás. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, nincs szükség fedezetre, nincs havi törlesztés, és az önerő hiánya sem akadály. A tőkeemelés révén a befektető 1 százalékos részesedést szerez a cégben, ezt a futamidő végén a vállalkozás köteles visszavásárolni. Az MKIK Tőkealap-kezelő nem szól bele a cég napi működésébe, csak az olyan döntéseket vizsgálja, amelyek alapvetően befolyásolhatják a befektetés biztonságát. A konstrukció azoknak a cégeknek ideális, amelyek nagyobb volumenű fejlesztést terveznek, de nem szeretnék túlterhelni magukat drága banki hitelekkel és havi törlesztésekkel. Mivel a visszafizetés csak a hatodik év végén esedékes, a vállalkozásnak van ideje a beruházás megtérülésére és a megnövekedett árbevétel elérésére. 

 

Részletes információkért tájékozódjon a www.demjantokeprogram.hu oldalon. Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Projektjének megbízásából, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával.

