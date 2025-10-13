Óriási tőkeinjekció a kkv-k számára – 6 évig forrástörlesztés nélkül!

A hazai kis- és középvállalkozások (kkv) számára az egyik legnagyobb kihívás a fejlesztéseik, beruházásaik finanszírozása. A banki hitelhez sokszor fedezetet kell biztosítani, többnyire kell komolyabb önerő is, emellett a havi törlesztés megterheli a vállalkozás likviditását. A Demján Sándor Tőkeprogram azonban egy teljesen más, rugalmasabb megoldást kínál: hosszú távú, fenntartható finanszírozást, ennek célja a kkv-k növekedésének, így versenyképességének támogatása.

A Demján Sándor Tőkeprogram egyedülálló lehetőség a magyar kkv-k számára. Stabil, kiszámítható forrást kínál, amely biztonságos és fenntartható növekedést tesz lehetővé. Akár kapacitásbővítésről, digitalizációról, forgóeszköz finanszírozásról, akár akvizícióról van szó, a program jelentős segítséget nyújt a fejlesztések megvalósításához. A pályázat egyszerre támogatja a cég növekedését és csökkenti a finanszírozási kockázatokat – ezért érdemes időben jelentkezni, amíg a keret rendelkezésre áll.

Mennyi pénz van, meddig lehet pályázni?

A kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) együttműködésével indított programban 100 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre. A vállalkozások 100–200 millió forint közötti tőkét igényelhetnek a keretből. A konstrukció különlegessége, hogy nem hitelről van szó, hanem tőkeprogramról: azaz a forrás 1 százaléka a vállalkozás tőkéjébe kerül, a fennmaradó 99 százalék pedig Alárendelt tagi kölcsön formájában jut el a céghez.

A tagi kölcsön futamideje 6 év, és csak a futamidő végén kell egy összegben visszafizetni, ai nagyon fontos: nincs havi törlesztés. A kamat mindössze évi 5 százalék, ami jóval kedvezőbb a jelenlegi piaci hitelkamatoknál.

Mire lehet elkölteni a pénzt?

A program kifejezetten olyan fejlesztéseket ösztönöz, amelyek a vállalkozás versenyképességét növelik. Támogatható például:

· termelési vagy gyártási kapacitás bővítése,

· hatékonyságot, profitabilitást javító korszerűsítés,

· digitalizációs és automatizálási fejlesztések,

· energiahatékonysági, zöld beruházások,