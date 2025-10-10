Több vasat a tűzben: hány banknál lehet elindítani az Otthon start hitelkérelmet?

Október közepén járunk, másfél hónappal az Otthon start program indulása után, és a lakáspiac máris új lendületet vett. A fix 3 százalékos kamatú, 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel is elérhető hitel lehetősége azonnal tömegeket mozgatott meg. A szeptemberi statisztikák szerint mintegy 300–350 milliárd forintnyi hitelkérelem indult el, a bankok pedig naponta átlagosan ezernél is több ügyintézést regisztráltak – írja közleményében a Banknavigátor.

Több bankhoz is érdemes beadni az Otthon Start hitelkérelmet a szakértők szerint

Fotó: Shutterstock

Budapesten bővült a kínálat az Otthon start program miatt

Az első lakásukat vásárlók megjelentek a piacon, az eladók pedig új, nagyobb ingatlanok után néznek. Mindennek köszönhetően a kínálat is bővült, Budapesten például hetven százalékkal nőtt az eladó lakások száma az előző évhez képest. Az Otthon start tehát dominóhatást indított el:

a vásárlási kedv élénkült,

a verseny fokozódott,

egyre több ügyfél próbálja több banknál is beadni a kérelmét. De vajon ez valóban jó stratégia?

Miért igényelnek sokan több banknál egyszerre?

Az Otthon start államilag támogatott konstrukció, ám a bankok közötti verseny továbbra is élénk, hiszen az egyes pénzintézetek más-más feltételekkel, kedvezményekkel és bírálati szempontrendszerrel dolgoznak. Bár a kamat fix 3 százalék, a teljes hiteldíj mutató (THM), a bónuszok és az akciós díjelengedések bankonként eltérnek – ezek a különbségek hosszú távon akár több százezer forintos megtakarítást is jelenthetnek. Csongrádi Richárd, a Banknavigator.hu pénzügyi szakértője úgy fogalmaz: „A párhuzamos hitelkérelmezés ma már bevett gyakorlat, és az Otthon start esetében különösen indokolt. Ugyanazzal a jövedelemmel és önerővel az egyik bank elutasíthatja, míg a másik zöld utat adhat a hitelnek, pusztán a belső kockázatértékelés különbségei miatt.”

Miben ajánlanak mást a bankok?

A bankok közti eltérés több ponton is megmutatkozhat. Egyes pénzintézetek 3 százalék alatti akciós kamatokat hirdetnek, mások több százezer forintos jóváírási bónuszokat kínálnak, vagy elengedik az értékbecslés és közjegyzői díjakat.

A legnagyobb különbségek azonban a bírálati logikában rejlenek. Az egyik bank például szigorúbban számolhatja a vállalkozói jövedelmet, míg egy másik elfogadhatja a külföldi bónuszt is. Mivel az Otthon start esetében az ingatlan értékplafonja (százmillió forint lakásra, 150 millió családi házra) szigorú, egy-egy értékbecslésen is múlhat, hogy a hitel belefér-e a keretbe.

A Banknavigator.hu pénzügyi szakértője szerint nem csoda tehát, hogy sokan több banknál is próbálkoznak egyszerre – így növelik az esélyt, hogy legalább az egyik intézmény elfogadja a kérelmet, és a legjobb ajánlatot kapják meg.