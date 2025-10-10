Rendkívüli

Több vasat a tűzben: hány banknál lehet elindítani az Otthon start hitelkérelmet?

Milliós megtakarítást is eredményezhet a többcsatornás kérelmezés. Egyre több lakásvásárló ad be párhuzamosan Otthon start hitelkérelmet több bankhoz, hogy növelje esélyét a kedvező elbírálásra és jobb feltételeket érjen el. A szakértők szerint az eltérő banki bírálati logikák, akciós kamatok és bónuszok indokolttá teszik, hogy az igénylők több bankkal is felvegyék a kapcsolatot.

2025. 10. 10. 12:34
Érdemes több banknál is beadni a hitelkérelmet az Otthon Startra? Forrás: Fotó: Shutterstock
Október közepén járunk, másfél hónappal az Otthon start program indulása után, és a lakáspiac máris új lendületet vett. A fix 3 százalékos kamatú, 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel is elérhető hitel lehetősége azonnal tömegeket mozgatott meg. A szeptemberi statisztikák szerint mintegy 300–350 milliárd forintnyi hitelkérelem indult el, a bankok pedig naponta átlagosan ezernél is több ügyintézést regisztráltak – írja közleményében a Banknavigátor. 

otthon start
Több bankhoz is érdemes beadni az Otthon Start hitelkérelmet a szakértők szerint
Fotó: Shutterstock

Budapesten bővült a kínálat az Otthon start program miatt 

Az első lakásukat vásárlók megjelentek a piacon, az eladók pedig új, nagyobb ingatlanok után néznek. Mindennek köszönhetően a kínálat is bővült, Budapesten például hetven százalékkal nőtt az eladó lakások száma az előző évhez képest. Az Otthon start tehát dominóhatást indított el:

  •  a vásárlási kedv élénkült,
  •  a verseny fokozódott,
  •  egyre több ügyfél próbálja több banknál is beadni a kérelmét. De vajon ez valóban jó stratégia?

 

Miért igényelnek sokan több banknál egyszerre?

Az Otthon start államilag támogatott konstrukció, ám a bankok közötti verseny továbbra is élénk, hiszen az egyes pénzintézetek más-más feltételekkel, kedvezményekkel és bírálati szempontrendszerrel dolgoznak. Bár a kamat fix 3 százalék, a teljes hiteldíj mutató (THM), a bónuszok és az akciós díjelengedések bankonként eltérnek – ezek a különbségek hosszú távon akár több százezer forintos megtakarítást is jelenthetnek. Csongrádi Richárd, a Banknavigator.hu pénzügyi szakértője úgy fogalmaz: „A párhuzamos hitelkérelmezés ma már bevett gyakorlat, és az Otthon start esetében különösen indokolt. Ugyanazzal a jövedelemmel és önerővel az egyik bank elutasíthatja, míg a másik zöld utat adhat a hitelnek, pusztán a belső kockázatértékelés különbségei miatt.” 

Miben ajánlanak mást a bankok? 

A bankok közti eltérés több ponton is megmutatkozhat. Egyes pénzintézetek 3 százalék alatti akciós kamatokat hirdetnek, mások több százezer forintos jóváírási bónuszokat kínálnak, vagy elengedik az értékbecslés és közjegyzői díjakat.

A legnagyobb különbségek azonban a bírálati logikában rejlenek. Az egyik bank például szigorúbban számolhatja a vállalkozói jövedelmet, míg egy másik elfogadhatja a külföldi bónuszt is. Mivel az Otthon start esetében az ingatlan értékplafonja (százmillió forint lakásra, 150 millió családi házra) szigorú, egy-egy értékbecslésen is múlhat, hogy a hitel belefér-e a keretbe.

A Banknavigator.hu pénzügyi szakértője szerint nem csoda tehát, hogy sokan több banknál is próbálkoznak egyszerre – így növelik az esélyt, hogy legalább az egyik intézmény elfogadja a kérelmet, és a legjobb ajánlatot kapják meg.

Tévhit a KHR-bejegyzésről

A párhuzamos kérelmek kapcsán gyakran merül fel az aggodalom, hogy a több lekérdezés a KHR-ben (Központi Hitelinformációs Rendszer) negatív hatással lehet a hitelbírálatra. A szakértő szerint ez félreértés. „Sokan tartanak attól, hogy ha több banknál is lekérdezik őket, az rossz fényt vet rájuk, de ez tévedés. A KHR-ben ezek az adatok csak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek negatív bejegyzésnek. A rendszer célja a felelős hitelezés biztosítása, nem az ügyfelek büntetése” – magyarázza Csongrádi Richárd. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy az ügyfelek valós és pontos adatokat adjanak meg minden bank felé, és ne titkolják el, ha máshol is elindították a folyamatot tette hozzá.

Hogyan lehet okosan több bankhoz fordulni?

A lakásvásárlás időérzékeny folyamat, hiszen az adásvételi szerződés aláírásától számított 180 napon belül le kell zárni az ügyletet. A bankoknak ugyan 30 napjuk van a hitelbírálatra, de a hiánypótlások és az értékbecslések miatt ez gyakran tovább tart. Ilyenkor a párhuzamos igénylés nemcsak előny, hanem biztonsági lépés is lehet. A szakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy aki egyetlen bankban bízik, könnyen időzavarba kerülhet. Azt szokta javasolni, hogy három-öt pénzintézetnél egyszerre adja be a kérelmét az ügyfél. Így biztosan lesz legalább egy elfogadott ajánlat a határidőn belül, és az összehasonlítás is átláthatóbb lesz. Az igénylőknek érdemes teljes kérelmet beadniuk, nem csupán előbírálatot kérniük, hiszen az előbírálat nem jelent tényleges jóváhagyást. Emellett hasznos, ha a dokumentumokat előre, hiánytalanul összeállítják több példányban: 

  • jövedelemigazolás, 
  • TB-jogviszony, 
  • adásvételi szerződés,
  • személyes okmányok nélkül a folyamat elakadhat.

Az akciós kamatok és jóváírások gyakran szoros határidőkhöz kötöttek, ezért fontos a gyors beadás. Egyes bankok például csak akkor adnak 3 százalék alatti kamatot, ha az igénylést adott hónap végéig befogadják. Aki késlekedik, könnyen lemaradhat a kedvezményről. Ha végül több pozitív döntés is születik, a szakértő szerint a THM az elsődleges összehasonlítási alap, de a bónuszokat és az elengedett díjakat is bele kell számolni. „Nemcsak a kamat számít. A végső döntésnél a THM-et, a díjakat és az esetleges jóváírásokat együtt kell mérlegelni, különösen, ha a bank visszakövetelheti a bónuszt előtörlesztés esetén” – hangsúlyozza Csongrádi. 

