Szerezzen nemzetközi versenyelőnyt halasztott fizetésű exportügyleteinek biztosításával

A világgazdaságban tapasztalható folyamatos bizonytalanság, a vevői fizetési határidők kitolódása, valamint a globális ellátási láncok sérülékenysége komoly kihívás elé állítják az exportáló vállalkozásokat. Az esetleges külföldi politikai instabilitás és a vevői nemfizetés további kockázatokat jelentenek, amelyek tudatos pénzügyi kockázatkezelést igényelnek. Ezekre a kihívásokra kínál megoldást az EXIM Magyarország intézménypárosának biztosításokra szakosodott tagja, a Magyar Exporthitel Biztosító (MEHIB Zrt.). A halasztott fizetésű, rövid lejáratú exportkövetelések biztosítása most még több előnnyel, akár 50 százalékos díjkedvezménnyel vehető igénybe az új ügyfelek számára.

A világjárvány, az energiapiaci válság és a geopolitikai feszültségek mind megmutatták, hogy még a megbízhatónak tartott partnerek is fizetési nehézségekbe ütközhetnek. Ilyen esetekben nem feltétlenül egy-egy ügylet sikere kerülhet veszélybe, hanem akár egy egész vállalat pénzügyi stabilitása. A nemzetközi kereskedelem egyik alapvető sajátossága, hogy az ügyletek jelentős része halasztott fizetéssel történik. A külföldi vevő a szállítást követően, akár hónapok elteltével egyenlíti ki a számlát. Ez a gyakorlat ugyan vonzóvá teheti a magyar ajánlatokat, de egyben jelentős kitettséget is jelent az eladók számára.

Az Allianz Trade legfrissebb, 2025. márciusi jelentése szerint a globális fizetésképtelenségek száma idén várhatóan 6 százalékkal fog nőni, és 2026 folyamán további 3 százalékos emelkedés prognosztizálható. A Coface régiós elemzése alapján Közép- és Kelet-Európában a vállalati csődök 3 százalékkal emelkedtek, leginkább a szállítás, a feldolgozó- és az építőipar területén. Ezek az adatok egyértelműen jelzik a magyar exportőröknek, hogy a kockázat üzleti realitás. A halasztott fizetés ugyan vonzó ajánlat a külföldi vevőknek, de biztosítás nélkül a vállalkozások komoly pénzügyi veszteségeket szenvedhetnek el.

A MEHIB Zrt. a két intézményből álló EXIM Magyarország biztosítási ága, amely a külpiacokra lépő magyar vállalkozások kockázatkezelését támogatja célzott biztosításokkal. A MEHIB többek között halasztott fizetésű exportügyletekhez nyújt biztosítást, mely konstrukció most akár 50 százalékos díjkedvezménnyel is elérhető új ügyfelei részére.